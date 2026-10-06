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Россия применяет для атак на Украину модернизированные дроны: в ISW назвали главные цели врага

Алексей Лютиков
Алексей Лютиков
Time to read3 мин
icon 2,2 т.
Россия применяет для атак на Украину модернизированные дроны: в ISW назвали главные цели врага
Россия применяет для атак на Украину модернизированные дроны. Источник: российские медиа

Российская оккупационная армия активно внедряет новые модификации беспилотников, чтобы максимизировать ущерб украинской инфраструктуре. Враг пытается воспользоваться окном возможностей до того, как Украина сможет развернуть эффективные меры борьбы в больших масштабах

Оккупанты модернизируют технологии, повышают устойчивость дронов к средствам радиоэлектронной борьбы и пытаются полностью локализовать их производство. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Модернизация "Герань-4"

По данным Главного управления разведки МО Украины, страна-агрессор модифицировала оптическую навигацию, компас и боевую часть ударного беспилотника дальнего радиуса действия "Герань-4".

В обновленную версию дрона интегрированы новые компоненты автономной навигации, среди которых высокоточный магнитоиндуктивный датчик американского производства. Такая модернизация позволяет БПЛА значительно проще осуществлять автономное целеуказание и навигацию в условиях активного воздействия украинских средств РЭБ.

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Кроме того, Россия начала заменять китайские реактивные двигатели на новые силовые установки собственного производства, изготавливаемые в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Алабуга". Таким образом РФ пытается снизить зависимость от прямых импортных поставок деталей из Ирана и КНР, переходя к локализации сборки.

Опасность для мостов

Главной особенностью обновленных БПЛА стало появление специализированной кумулятивно-режущей боеголовки специального назначения. Это вооружение спроектировано специально для уничтожения защищенных целей из стального проката и бетона, а также для нанесения критических повреждений вантовым мостам.

В последние дни российские войска уже активизировали удары с применением этих средств по ключевым логистическим артериям Киева – Северному и Южному мостам через Днепр.

Расширение возможностей БПЛА

Параллельно с ударными беспилотниками противник обновляет и разведывательные платформы. 5 октября подразделения 8-го армейского корпуса Украины перехватили новый российский разведывательный дрон "Молния-13". Сообщается, что этот БПЛА оснащен четырьмя двигателями и в полтора раза превосходит по размерам предыдущие версии.

Российские ВПК и разработчики продолжают наращивать производство, увеличивать скорость и маневренность беспилотников, а также диверсифицировать пусковые платформы.

Каковы главные цели оккупантов на осень и зиму

В ISW подчеркивают, что ставка на новые модификации дронов сделана не случайно. Враг торопится развернуть максимально устойчивые и опасные модификации БПЛА до того, как Силы обороны Украины успеют подстроить и масштабировать системы противодействия.

Основная цель этой спешки – нанести максимальный урон украинской энергетической инфраструктуре и логистическим путям в течение осени, чтобы подорвать устойчивость страны перед началом масштабной и жесткой зимней кампании ударов.

Напомним, президент Украины заявил о подготовке новых соглашений, касающихся систем ПВО и ракет для них. По его словам, Украина также рассчитывает на скорейшее начало производства перехватчиков для борьбы с российскими дронами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Зеленский рассказал о разработке спутниковой системы, похожей на Starlink.

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