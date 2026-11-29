Россия нанесла авиаудар по Запорожью: погибла женщина, из-под завалов дома достали ребенка. Фото и видео
В ночь на 29 ноября российские войска атаковали Запорожье: по городу они направили КАБы. Зафиксированы значительные разрушения в частном секторе, повреждены также многоэтажки и нежилые здания.
Погиб человек, еще двое получили ранения, среди пострадавших – ребенок, которого достали из-под завалов дома. О последствиях российского террора рассказали сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров и начальник Запорожской ОВА Михаил Семикин.
Что известно о последствиях ударов
Первые официальные данные о последствиях вражеской атаки появились около 04:30 утра.
"Враг атаковал Запорожье. В результате ударов погибла женщина, еще два человека получили ранения. Среди них – ребенок, которого деблокировали из-под завалов. Последствия атаки устанавливаются", – писал тогда Семикин.
По словам Федорова, спасти удалось девочку 14 лет, ее передали под наблюдение врачей.
"Российские управляемые авиабомбы разрушили дома в частном секторе, повредили многоквартирные дома и нежилые здания", – отмечал он.
Позже Семикин уточнил: полностью разрушен один частный дом. А повреждения, помимо многоэтажек, получили два учебных заведения.
Чиновники также показали жуткие фотографии мест прилетов вражеских авиабомб.
Как сообщал OBOZ.UA, город Кременчуг Полтавской области вечером 28 ноября подвергся атаке российских дронов. В результате обстрела погибла женщина; пострадали как минимум пять человек.
Глава ОВА (ОГА) Виталий Дякивнич сообщил, что вражеский беспилотник попал во двор многоквартирного жилого дома. Там возникли пожары (на открытой местности и на балконе одной из квартир). Также повреждено остекление окон прилегающих домов.