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Россия нанесла ракетный удар по Дергачам: есть пострадавшие

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
948
Россия нанесла ракетный удар по Дергачам: есть пострадавшие
РФ ударила по Дергачам

Во вторник, 27 октября, российские оккупанты ударили по Дергачам Харьковской области. Захватчики попали в складское здание.

В результате вражеской атаки пострадали пятеро человек. Подробности сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Что известно об атаке

О ракетном ударе россиян чиновник сообщил в 12:56.

"Враг нанес ракетный удар по г. Дергачи. Сейчас информация о пострадавших не поступала", – написал он.

Синегубов добавил, что военные РФ попали в складское помещение, в результате чего повреждено оборудование автозаправочной станции и автомобиль.

Сейчас экстренные службы работают на месте и ликвидируют последствия обстрела.

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Россия нанесла ракетный удар по Дергачам: есть пострадавшие

Пост. Источник: Скриншот

Уже в 13:18 стало известно о троих пострадавших в результате действий страны-агрессора.

"Три человека пострадали в результате вражеской атаки на г. Дергачи. Медики оказывают всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Россия нанесла ракетный удар по Дергачам: есть пострадавшие

Пост. Источник: Скриншот

По состоянию на 13:37 количество пострадавших увеличилось до 5 человек.

"Еще двое человек обратились за помощью к врачам в Дергачах", – сообщил Синегубов.

Россия нанесла ракетный удар по Дергачам: есть пострадавшие

Пост. Источник: Скриншот

Россия нанесла ракетный удар по Дергачам: есть пострадавшие

Карта. Источник: deepstatemap.live

Напомним, 26 октября, российские войска нанесли удар по Ясногорке Донецкой области. В результате атаки врага погиб один человек. Не менее 10 человек пострадали, среди них – 13-летний ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 октября, российские войска ударили по Киеву баллистическими ракетами, прогремела серия взрывов. Известно о попадании в Южный мост возле станции метро и общежития.

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