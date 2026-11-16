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Россия нанесла удары по Днепру: есть погибший и пострадавшие. Видео

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
99
Россия нанесла удары по Днепру: есть погибший и пострадавшие. Видео
Россия нанесла удары по Днепру: есть погибший и пострадавшие. Видео

Утром в понедельник, 16 ноября, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепр. В результате атаки погиб один человек, еще трое получили ранения. 

Одна из пострадавших – 44-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганджа.

Что известно

Начальник Днепропетровской ОВА отметил, что в результате российской атаки на Днепр 44-летняя женщина получила ранения, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Позже он сообщил, что один человек погиб, еще трое получили ранения. Кроме того, на дороге загорелись автомобили.

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На месте атаки работают все службы. 

Видео с места последней вражеской атаки на Днепр опубликовали в местном Telegram-канале.

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