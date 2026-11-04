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Россия нанесла удары по Вольнянску в Запорожской области: погибли два человека

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
594
Россия нанесла удары по Вольнянску в Запорожской области: погибли два человека
Спасатели на месте вражеского удара. Иллюстративное фото. Источник: ГСЧС

Российские войска 4 ноября нанесли удары по Вольнянску в Запорожской области. Повреждены многоэтажка и частные жилые дома.

Погибли два человека, еще один мужчина получил ранения. О последствиях вражеского террора рассказал начальник Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Что известно о последствиях атаки

В среду, 4 ноября, россияне нанесли два удара по Вольнянску.

"Повреждены пятиэтажный жилой дом и частные дома. В многоэтажке возник пожар, который спасатели уже ликвидировали", – рассказал Семикин.

Россия нанесла удары по Вольнянску в Запорожской области: погибли два человека

Вольнянск, Запорожская область

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В результате вражеских ударов погибли два человека, еще один получил ранения.

"К сожалению, погибли 52-летняя женщина и 63-летний мужчина. Еще один мужчина, 59 лет, получил ранение. Искренние соболезнования родным и близким погибших", – написал начальник Запорожской ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 ноября оккупанты нанесли удар по предприятию в Днепре.

На месте удара произошел пожар. Пострадали как минимум двое мужчин.

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