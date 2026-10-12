Россия нанесла удар по Днепру: есть погибший. Фото
Днем 12 октября в Днепре раздались взрывы. Российские войска нанесли удары по областному центру: есть разрушения, в жилом доме вылетели окна.
Известно как минимум об одной жертве атаки. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Что известно об атаке
О том, что российские войска в разгар воздушной тревоги нанесли удары по Днепру, Ганжа сообщил в 10:52.
Куда именно попал враг – чиновник не уточнил. Однако отметил, что повреждения получила расположенная рядом с эпицентром взрыва многоэтажка.
"Враг нанес удар по Днепру. Взрывной волнойповреждены окна многоэтажного дома. Информацию о пострадавших уточняем" , – писал он тогда.
Вскоре стало известно, что в результате российской атаки погиб человек.
Ганжа также показал фотографии поврежденного дома: там коммунальщики уже приступили к ликвидации последствий.
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