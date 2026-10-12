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Россия нанесла удар по Днепру: есть погибший. Фото

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
icon 1,3 т.
Россия нанесла удар по Днепру: есть погибший. Фото
Многоэтажный дом в Днепре, поврежденный взрывной волной

Днем 12 октября в Днепре раздались взрывы. Российские войска нанесли удары по областному центру: есть разрушения, в жилом доме вылетели окна.

Известно как минимум об одной жертве атаки. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Что известно об атаке

О том, что российские войска в разгар воздушной тревоги нанесли удары по Днепру, Ганжа сообщил в 10:52.

Куда именно попал враг – чиновник не уточнил. Однако отметил, что повреждения получила расположенная рядом с эпицентром взрыва многоэтажка.

"Враг нанес удар по Днепру. Взрывной волнойповреждены окна многоэтажного дома. Информацию о пострадавших уточняем" , – писал он тогда.

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Вскоре стало известно, что в результате российской атаки погиб человек.

Ганжа также показал фотографии поврежденного дома: там коммунальщики уже приступили к ликвидации последствий.

Россия нанесла удар по Днепру: есть погибший. Фото

В многоэтажном доме взрывная волна выбила окна

Россия нанесла удар по Днепру: есть погибший. Фото

В многоэтажном доме взрывная волна выбила окна

Россия нанесла удар по Днепру: есть погибший. Фото

В многоэтажном доме взрывная волна выбила окна

Россия нанесла удар по Днепру: есть погибший. Фото

В многоэтажном доме взрывная волна выбила окна

Россия нанесла удар по Днепру: есть погибший. Фото

В многоэтажном доме взрывная волна выбила окна

Россия нанесла удар по Днепру: есть погибший. Фото

В многоэтажном доме взрывная волна выбила окна

Россия нанесла удар по Днепру: есть погибший. Фото

В многоэтажном доме взрывная волна выбила окна

Россия нанесла удар по Днепру: есть погибший. Фото

В многоэтажном доме взрывная волна выбила окна

Россия нанесла удар по Днепру: есть погибший. Фото

В многоэтажном доме взрывная волна выбила окна

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