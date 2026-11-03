Россия нанесла удар по Харькову: повреждено медучреждение, пострадали более 70 человек

Ночью 3 ноября российская оккупационная армия нанесла удары по Харькову. В Немышлянском районе был атакован переход между корпусами одного из медицинских учреждений.

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Вследствие вражеского удара ранения получили 73 человека. Об этом сообщили в Харьковской областной военной администрации.

Последствия террора

По информации ОВА, в результате атаки повреждено здание одного из медицинских отделений, остекление окон 4 многоэтажных жилых домов, 10 легковых автомобилей.

Сначала администрация сообщала о 13 пострадавших, но к 5:00 утра число раненых выросло до 25 человек. Затем сообщили о 62 пострадавших. Согласно обновленным данным из Харьковской областной прокуратуры, по состоянию на 9:00 73 человека пострадали в результате российской атаки.

"Предварительно 200 пациентов будут эвакуированы в другие медицинские учреждения. На эту минуту количество пострадавших достигло 25. Все экстренные службы работают в усиленном режиме. Продолжается ликвидация последствий вражеского обстрела", – говорится в сообщении областной администрации.

Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил, что в результате попадания по медицинскому заведению Немышлянского района повреждено более 1000 окон в здании больницы и окрестных многоэтажек.

Директор больницы Ольга Романенко рассказала о последствиях удара по медицинскому учреждению. По ее словам, некоторые пациенты даже не могли разговаривать из-за шокового состояния.

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На момент атаки в укрытии были 236 пациентов и 31 работник. Здание больницы сильно повреждено, пациентов перевезли в другие медучреждения.

В Харьковском горсовете сообщили, что в результате ударов по объектам инфраструктуры Харькова и Харьковской области, которые обеспечивают жизнедеятельность, в городе частично приостановлены теплоснабжение и горячее водоснабжение.

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Кроме того, в связи с нестабильным напряжением в электросетях в движении поездов возможны отклонения от действующего расписания.

По данным следствия, 3 ноября ориентировочно в 03:20 вооруженные силы России нанесли авиационный удар по Немышлянскому району Харькова.

Удар пришелся в переход между корпусами больницы. В зданиях медицинского учреждения выбиты окна и поврежден фасад.

Также повреждено другое медицинское учреждение, медицинская лаборатория, остекление окон 10 многоквартирных жилых домов, 13 автомобилей.

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Правоохранители изъяли обломки боеприпаса. По предварительным данным это могла быть авиабомба ФАБ-250 с модулем управления УМПК-5Р.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Напомним, утром 2 ноября атаковали Славянск Донецкой области управляемыми авиабомбами. В результате обстрела погибла 68-летняя женщина, еще семь человек получили ранения.

Как писал OBOZ.UA, утром 2 ноября российские войска нанесли авиаудары по Изюму и Чугуеву в Харьковской области. В Изюме вражеские КАБы попали в жилые многоэтажки, в результате чего погиб человек, еще 19 человек пострадали. Среди пострадавших были дети.