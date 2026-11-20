Ранним утром 20 ноября российские войска снова атаковали Харьков. Под вражеский удар попала больница в Шевченковском районе.

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Есть пострадавшие. О последствиях вражеского удара рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов.

Что известно об ударе войск РФ по Харькову

О том, что Харьков снова оказался под атакой россиян, Терехов сообщил в 04:22 утра.

"Враг нанес удар по медицинскому учреждению в Шевченковском районе. Предварительно, есть пострадавшие", – писал тогда мэр.

Примерно через полчаса он сообщил более подробную информацию о последствиях атаки.

"В результате попадания вражеского дрона по больнице пострадали четыре человека, выбито более 50 окон. Обследование места обстрела продолжается", – сообщил Терехов в 04:51.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 19 ноября, российские войска нанесли удар по жилому дому в Изюме Харьковской области. В результате атаки был разрушен один из подъездов, также повреждено соседнее здание.

Пострадал 21 человек.