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Россия нанесла удар по Лозовой и Изюму на Харьковщине: есть пострадавшие, под завалами могут быть люди

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
345
Россия нанесла удар по Лозовой и Изюму на Харьковщине: есть пострадавшие, под завалами могут быть люди
Российские реактивные дроны «Герань-4». Источник: иллюстративное фото ГУР

В четвер, 29 октября, российские войска нанесли ракетный удар по Лозовой и атаковали управляемой авиабомбой Изюм Харьковской области. В результате обстрелов есть пострадавшие, а в Изюме продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами могут находиться люди.

О последствиях российских атак сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. В результате ракетного удара по Лозовой пострадали шестеро мужчин в возрасте 44, 60, 64, 64, 68 и 68 лет.

Все они получили взрывные ранения, их госпитализировали. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Информация о других последствиях атаки уточняется.

В Изюме российские войска ударили управляемой авиабомбой по пятиэтажному зданию. В результате попадания частично разрушены этажи с первого по пятый.

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На месте удара продолжается поисково-спасательная операция. Под завалами могут оставаться люди. Экстренные службы работают в усиленном режиме.

22 октября, российские оккупационные войска атаковали рынок в Лозовой Харьковской области. В результате удара погибли два человека.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Лозовой и Дергачам (Харьковская область). В результате вражеской атаки есть погибший и пострадавшие.

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