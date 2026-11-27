Россия нанесла удар по предприятию в Нежине, есть погибшие и раненые: под завалами могут находиться люди
В пятницу, 27 ноября, российские оккупанты атаковали Нежин Черниговской области. Удар пришелся по одному из предприятий города.
В результате атаки погибли два человека – мужчина и женщина, еще четверо человек получили ранения. Об этом сообщил городской голова Нежина Александр Кодола.
Что известно
В результате российского обстрела предприятия в Нежине известно о двух погибших. Сейчас они находятся в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
По предварительной информации, под завалами могут находиться люди.
На месте происшествия работают соответствующие службы.
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