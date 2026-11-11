Россия нанесла удар по предприятию в Полтаве: произошел пожар, есть пострадавшие

Днем 11 ноября Россия нанесла удар по Полтаве. Зафиксировано попадание на территории частного предприятия, там возник пожар.

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Пострадали по меньшей мере 3 человека. О последствиях атаки рассказал начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

Что известно об ударе по Полтаве

О том, что в облцентре прозвучали взрывы, Дякивныч сообщил в 10:20 – на тот момент без подробностей.

"Полтава под вражеской атакой. Угроза сохраняется", – писал он тогда.

Примерно через час стало известно, что оккупанты целились по городскому предприятию.

"Враг нанес удар по Полтаве. Зафиксировано попадание на территории частного предприятия. Возник пожар. Все службы работают на месте. Предварительно, травмы получили трое человек. Информация о последствиях уточняется", – отметил чиновник.

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