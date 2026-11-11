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Россия нанесла удар по рынку в Черноморске: есть жертва и пострадавшие

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
294
Россия нанесла удар по рынку в Черноморске: есть жертва и пострадавшие
Иллюстративное фото. Дым от взрыва. Источник: Скриншот

11 ноября днем российские оккупанты обстреляли Черноморск Одесской области. Удар пришелся по людному месту – рынку в центре города.

В результате российской атаки один человек погиб, еще четверо пострадали, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Россия атаковала Черноморск

"Враг нанес коварный удар по рынку в центральной части Черноморска. В месте, где в это время всегда многолюдно", – написал Кипер.

В настоящее время известно о одном погибшем в результате российской атаки. Еще четверо человек пострадали, двое из них – в тяжелом состоянии. За их жизни борются медики.

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Также в результате вражеского удара повреждены расположенные рядом жилые дома и автомобили.

На месте работают все соответствующие службы и ликвидируют последствия удара. Информация о последствиях уточняется.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что вечером 10 ноября и утром 11 ноября российские оккупанты атаковали инфраструктуру Одесской области. В результате атаки погибла 70-летняя женщина, которую госпитализировали с травмами.

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