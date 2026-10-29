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Россия нанесла удар по студенческому общежитию в Днепре: есть разрушения и пострадавшие. Фото

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read1 мин
99
Россия нанесла удар по студенческому общежитию в Днепре: есть разрушения и пострадавшие. Фото
РФ ударила по общежитию в Днепре. Источник: t.me/dnipropetrovskaODA/коллаж OBOZ.UA

Российские террористы не прекращают атаки на Днепр. Вечером 29 октября войска РФ нанесли удар беспилотником по общежитию одного из профессионально-технических училищ города. На месте "прилета" возник пожар. Пострадали две девушки.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа в Telegram. Под удар россиян попало общежитие 17-го профтехучилища Днепра.

В результате удара в общежитии вспыхнул пожар

По данным руководителя ОВА, в результате российской атаки загорелись несколько комнат на верхнем этаже.

"Предварительно, люди не пострадали – находились в укрытии", – отметил чиновник.

Россия нанесла удар по студенческому общежитию в Днепре: есть разрушения и пострадавшие. Фото

В результате удара вражеского БПЛА в общежитии вспыхнул пожар. Источник: Днепропетровская ОВА

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Россия нанесла удар по студенческому общежитию в Днепре: есть разрушения и пострадавшие. Фото

Выбитые окна в здании общежития. Источник: Днепропетровская ОВА

Россия нанесла удар по студенческому общежитию в Днепре: есть разрушения и пострадавшие. Фото

Спасатели потушили пожар. Источник: Днепропетровская ОВА

Мэр Днепра Борис Филатов уточнил, что после удара дроном горит весь 5-й этаж общежития. Он отметил, что дети успели спуститься в укрытие.

Россия нанесла удар по студенческому общежитию в Днепре: есть разрушения и пострадавшие. Фото

Скриншот

Россия нанесла удар по студенческому общежитию в Днепре: есть разрушения и пострадавшие. Фото

Общежитие 17-го ПТУ уже во второй раз страдает от российских атак. Источник: t.me/borys_filatovv

Россия нанесла удар по студенческому общежитию в Днепре: есть разрушения и пострадавшие. Фото

В здании общежития выбито более полусотни окон. Источник: t.me/borys_filatovv

В здании общежития выбито более полусотни окон. Студентов будут расселять по другим общежитиям, некоторые решили поехать домой.

Филатов напомнил, что это общежитие уже во второй раз страдает от российских атак.

Россия нанесла удар по студенческому общежитию в Днепре: есть разрушения и пострадавшие. Фото

Последствия удара по студенческому общежитию в Днепре. Источник: Днепропетровская ОВА

Россия нанесла удар по студенческому общежитию в Днепре: есть разрушения и пострадавшие. Фото

Разрушенная лестничная клетка в общежитии 17-го ПТУ Днепра. Источник: Днепропетровская ОВА

Россия нанесла удар по студенческому общежитию в Днепре: есть разрушения и пострадавшие. Фото

Выбитые окна в здании общежития. Источник: Днепропетровская ОВА

На месте работали 31 спасатель, было задействовано 9 единиц спецтехники, сообщили в ГСЧС.

Россия нанесла удар по студенческому общежитию в Днепре: есть разрушения и пострадавшие. Фото

Пожарные тушат пожар в общежитии. Источник: ГСЧС

Россия нанесла удар по студенческому общежитию в Днепре: есть разрушения и пострадавшие. Фото

На месте работал 31 спасатель. Источник: ГСЧС

Россия нанесла удар по студенческому общежитию в Днепре: есть разрушения и пострадавшие. Фото

Для тушения пожара задействовали спецтехнику. Источник: ДСНС

Что известно о пострадавших

Сейчас известно, что в результате вражеского удара по общежитию 17-го ПТУ Днепра пострадали две девушки 15 и 16 лет. У них острая реакция на стресс из-за атаки. Медики оказали им всю необходимую помощь на месте, сообщил глава ОВА Ганжа.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 29 октября, российские террористы нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Днепре, где в это время находился пассажирский поезд "Днепр – Запорожье". В результате атаки есть погибшие и раненые. Президент Владимир Зеленский отреагировал и показал последствия.

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