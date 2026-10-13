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Россия нанесла удар по центру Ровно: поврежден корпус учебного заведения, есть раненые. Фото и видео

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
icon 4,3 т.
Россия нанесла удар по центру Ровно: поврежден корпус учебного заведения, есть раненые. Фото и видео
Россия атаковала Ровно

Во вторник, 13 октября, российская оккупационная армия нанесла удар по Ровно. В результате вражеской атаки был поврежден корпус одного из учебных заведений.

Есть раненые, на месте работают экстренные службы. Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

Подробности атаки

О дроновой атаке со стороны РФ чиновник сообщил в 10:44.

"Зафиксирован прилет БПЛА в центр города, в корпус учебного заведения. Все службы на месте, ведем работу. Много повреждений, есть раненые", – сообщил он.

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Позже местный паблик опубликовал видео с места попадания российского беспилотника. По предварительной информации, оккупанты попали в третий корпус Ровенского государственного гуманитарного университета.

Напомним, утром 13 октября во время обстрела Хмельницкой области повреждения получил одно из медицинских учреждений. Кроме того, повреждены припаркованные рядом автомобили. В результате российской атаки травмы получили четыре человека.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что вечером в понедельник, 12 октября, страна-агрессор Россия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами. Взрывы в столице раздались до объявления воздушной тревоги. Предположительно, были задействованы ЗРК С-400.

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