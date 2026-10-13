Россия нанесла удар по центру Ровно: поврежден корпус учебного заведения, есть раненые. Фото и видео

Во вторник, 13 октября, российская оккупационная армия нанесла удар по Ровно. В результате вражеской атаки был поврежден корпус одного из учебных заведений.

Видео дня

Есть раненые, на месте работают экстренные службы. Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

Подробности атаки

О дроновой атаке со стороны РФ чиновник сообщил в 10:44.

"Зафиксирован прилет БПЛА в центр города, в корпус учебного заведения. Все службы на месте, ведем работу. Много повреждений, есть раненые", – сообщил он.

Позже местный паблик опубликовал видео с места попадания российского беспилотника. По предварительной информации, оккупанты попали в третий корпус Ровенского государственного гуманитарного университета.

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Напомним, утром 13 октября во время обстрела Хмельницкой области повреждения получил одно из медицинских учреждений. Кроме того, повреждены припаркованные рядом автомобили. В результате российской атаки травмы получили четыре человека.

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Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что вечером в понедельник, 12 октября, страна-агрессор Россия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами. Взрывы в столице раздались до объявления воздушной тревоги. Предположительно, были задействованы ЗРК С-400.