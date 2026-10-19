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Россия завербовала в ряды своей армии иностранцев из 151 страны: названа цифра

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
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Россия завербовала в ряды своей армии иностранцев из 151 страны: названа цифра
Россия продолжает вербовать иностранцев для участия в войне в Украине. Источник: Росмедиа

Министерство обороны России заключило контракты почти с 46 тысячами иностранцев из 151 страны мира для участия в войне против Украины. При этом почти половина иностранных военнопленных знала, что едет убивать украинцев.

Об этом сообщил секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов, передает "Укринформ". Он подчеркнул, что масштабы российской вербовки иностранцев продолжают расти.

Вербовка иностранцев в армию РФ набирает обороты

"На прошлую конференцию мы пришли с данными о том, что в ряды Вооруженных сил Российской Федерации было мобилизовано или рекрутировано 28 тысяч иностранцев из 138 стран мира. Сегодня у нас уже есть цифра почти 46 тысяч иностранцев, которые подписали контракты с Министерством обороны Российской Федерации, и это уже 151 страна мира", – сообщил Усов.

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Он добавил, что украинская сторона располагает подробной информацией об иностранцах, подписавших контракты с Минобороны РФ, в частности данными об их воинских званиях и датах заключения соглашений.

Секретарь Координационного штаба подчеркнул, что масштабы вербовки существенно выросли: если в 2022 году было зафиксировано лишь 94 контракта с иностранцами, то в этом году из запланированных 18 500 соглашений уже заключено 16 168.

Среди стран, откуда Россия активно привлекает новобранцев, преобладают Индонезия, Перу, Сьерра-Леоне, Бурунди, Чад, Филиппины, Конго, Панама, Эквадор и Зимбабве.

В то же время благодаря работе украинского МИД и других ведомств в некоторых странах удалось сократить или полностью прекратить вербовку граждан в российскую армию. Всего с начала полномасштабного вторжения украинские Силы безопасности и обороны взяли в плен граждан 59 государств.

Согласно обнародованным данным, почти половина иностранных военнопленных, опрошенных украинской стороной, знали, что будут воевать против Украины, а 47% надеялись получить российское гражданство. Несмотря на это, почти 79% хотят вернуться в Россию и рассчитывают, в частности, на обещанные выплаты и льготы.

Статистика проекта "Хочу жить"

Обновленную статистику, свидетельствующую о стремительном расширении российской кампании по вербовке иностранцев в армию, обнародовали в проекте "Хочу жить". Согласно приведенным данным, количество заключенных контрактов составило:

  • 2022 год — 94 контракта;
  • 2023 год – 4 067;
  • 2024 год – 8 877;
  • 2025 год — 16 085;
  • за 9 месяцев 2026 года – 16 168.

В то же время план Минобороны РФ на 2026 год предусматривает привлечение 18 500 иностранцев. В настоящее время Россия вербует примерно 1800 человек ежемесячно, поэтому при сохранении таких темпов может перевыполнить план уже в ноябре.

Россия завербовала в ряды своей армии иностранцев из 151 страны: названа цифра

Инфографика. Источник: "Хочу жить"

Больше всего иностранцев привлекли из Узбекистана, Таджикистана и Беларуси. Вместе с тем быстрее всего число завербованных растет в странах Африки и Латинской Америки. В частности, за девять месяцев 2026 года контракты с российской армией подписали 1449 граждан Колумбии, 699 — Бурунди, 530 — Зимбабве и 503 — Перу.

Что рассказывают пленные иностранцы

С начала полномасштабной войны украинские военные взяли в плен граждан 59 стран мира. Опрос среди них показал, что 46,7% согласились подписать контракт с Россией в надежде получить её гражданство, а 41,4% были завербованы через военкоматы или пункты набора, что указывает на причастность государственных структур РФ к этому процессу.

Лишь 28% опрошенных не знали, что будут воевать против Украины. Почти половина (48,8%) попали в плен после ранения, а 79% заявили, что хотели бы вернуться в Россию в рамках обмена.

"Россия заманивает иностранцев обещаниями гражданства и денег, а затем отправляет их на штурм. Тех, кому посчастливилось выжить, просто бросают в плену — в Кремле считали, что им выгоднее купить еще одного иностранного наемника, чем возвращать из плена в рамках обмена", — подытожили в проекте.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что в ряды армии РФ было завербовано почти три тысячи наемников из Африки. Сотни из них уже были уничтожены на поле боя в Украине.

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