Россия снова готовит новый массированный удар по Украине в ближайшее время. По данным разведки, целями, как и прежде, станут энергетика и логистика, объекты жизнеобеспечения в городах и общинах.

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Об этом шла речь в докладе на селекторном совещании, которое провел президент Украины Владимир Зеленский. Также он отметил, что ожидает доклад МИД Украины по итогам коммуникации с партнерами относительно поставок ПВО.

В частности, ключевые потребности Украины – перехватчики для "пэтриотов" и "насамсов".