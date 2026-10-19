Россия увеличила количество дронов с бензиновыми двигателями: Игнат раскрыл тактику атак врага на Украину

Россия расширила применение ударных беспилотников с двигателями внутреннего сгорания и направляет их, в частности, на западные области Украины. Во время одной из последних атак украинские военные обнаружили 269 ударных БПЛА, 59 из которых были реактивными.

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Об этом сообщил в эфире начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Информацию передает издание Цензор.НЕТ.

Изменение погодных условий влияет на тактику применения российских беспилотников и вынуждает украинские Силы обороны адаптировать средства противовоздушной обороны к новым обстоятельствам.

"Противник активно использует изменение погодных условий и применяет сейчас большое количество БПЛА с двигателями внутреннего сгорания. Это, соответственно, вносит изменения и в тактику применения нашего вооружения для противовоздушной обороны", — отметил пресс-секретарь.

Для противодействия таким целям украинские военные задействуют мобильные огневые группы, дроны-перехватчики и другие средства малой противовоздушной обороны. Среди беспилотников, которые использует Россия, Игнат назвал "Шахеды-131", "Шахеды-136", "Герберы" и "Пародии". Также во время ночной атаки было зафиксировано до десяти дронов типа "Бандероль".

Отдельно представитель Воздушных сил сообщил о результатах борьбы с реактивными беспилотниками. Из 59 обнаруженных БПЛА этого типа 43 удалось уничтожить или подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

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"Это довольно высокий процент, если сравнивать с предыдущими месяцами. Мы движемся к увеличению этих показателей", — подчеркнул Игнат.

Для перехвата российских воздушных целей Силы безопасности и обороны Украины также используют новые технологические решения, в частности реактивные дроны-перехватчики.

Кроме того, 19 октября Россия дважды атаковала Киев баллистическими ракетами, однако перед первым ударом Украина не получила предупреждения от международных партнеров. Причины этого в настоящее время выясняют специалисты совместно с союзниками. Во время второй атаки соответствующая информация уже поступила.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время первой волны российской атаки на Киев Украина не получила предупреждения о запуске баллистических ракет, однако перед тремя последующими ударами такая информация уже поступала. Украинская сторона совместно с партнерами уже изучает причины этой ситуации.