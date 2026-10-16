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Россия изменила маршруты ударных дронов: эксперт объяснил, как БПЛА противника прорываются к целям

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
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Россия изменила маршруты ударных дронов: эксперт объяснил, как БПЛА противника прорываются к целям
Украинская ПВО отражает вражескую атаку. Иллюстративное изображение. Источник: АрмияInform

Во время массированных воздушных атак российские войска запускают сотни ударных дронов. Украинская система ПВО сбивает или обезвреживает до 85 % вражеских средств поражения.

Поэтому в последнее время россияне изменили привычные маршруты своих БПЛА и, возможно, используют ретрансляторы в Беларуси и в оккупированном Приднестровье. Об этом в эфире телеканала "Киев24" заявил авиационный эксперт Богдан Долинце.

Вражеские дроны изменили маршруты

Максимальная дальность полета российских реактивных дронов, согласно заявлениям противника, достигает 1000 км. И, хотя украинская ПВО, которая каждую ночь отражает атаки сотен российских БПЛА, сбивает от 60 до 80–85 % целей, часть вражеских средств поражения все же прорывается сквозь плотную многослойную систему ПВО.

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В частности, чтобы повысить эффективность своих атак, россияне в последнее время прибегли к определенным изменениям в тактике их запуска. В частности, они выбирали другие маршруты.

"В последних атаках враг использовал, по сути, новые маршруты для своих ударных дронов. То есть они отличались от типичных атак с севера. Не исключено, что во время этой атаки могли быть задействованы ретрансляторы и оборудование как на территории Беларуси, так и на территории так называемой "Приднестровской республики", контролируемой Россией", – подчеркнул Долинце.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ ночью 16 октября нанесли удары по Ровно и области. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. В частности, враг поразил многоэтажное здание, пострадали семь человек.

На Волынь враг направил около 20 реактивных дронов, имеются разрушения критической и гражданской инфраструктуры, в частности, поражены предприятия в Маневичах и Луцке.

Также этой ночью оккупанты атаковали Киев. Под ударом врага оказался частный жилой сектор в Шевченковском районе и Соломенке. Вспыхнули пожары.

Кроме того, россияне нанесли удары по Умани и Черкассам. Горели многоэтажное здание и торговые склады, на местах попаданий спасатели тушили пожары.

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