Россия сделала ставку на эрзац-ракеты, чтобы удешевить удары по Украине: какие уже используются для террора и чем опасен ''Филин''

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о том, что Россия уже применяет по Украине ракету "Филин" с заявленной дальностью полета до 1 200 км. На сегодняшний день это уже четвертый полноценный тип разработанных эрзац-ракет, которые агрессор использует в преступной войне. И это явно указывает на то, что оккупанты планомерно и весьма масштабно подошли к вопросу удешевления используемых инструментов террора – с переходом от дорогих Х-101 и 3М14 "Калибр" к мобилизационным средствам поражения.

Видео дня

На сегодняшний день на вооружении армии России стоят три уже фактически серийные эрзац-ракеты, активно применяемые для ударов по Украине: "Дань-Т", "Бандероль" и "Герань-5" (на базе иранского Karrar).

Каждая из них обладает своими уникальными характеристиками, свойствами, размерами, хотя некоторые очень похожи друг на друга – например, "Дань-Т" на "Бандероль". Но все их объединяет дешевизна, простота и массовость изготовления в сравнении с более дорогими и энергозатратными при производстве ракетами Х-101 и 3М14 "Калибр".

В свою очередь "Филин", исходя из опубликованных ГУР МО Украины данных об этой ракете, можно назвать самым успешным из всех выше озвученных эрзац-проектов. И понимание этого приходит по мере сравнения между собой этих средств поражения.

Эрзац-ракеты России

Разберем основные характеристики российских серийных эрзац-ракет, которые уже активно применяются либо будут применяться в будущем. Причем разбор проведем как по тактико-техническим характеристикам, связанным с массогабаритными и боевыми показателями, так и рядом аэродинамических особенностей.

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Начнем с ракеты "Бандероль".

Ее дальность полета – до 500 км, скорость до 650 км/ч (обеспечивает китайский турбореактивный двигатель Swiwin SW800Pro), масса боевой част (БЧ) 115 кг, из которых 45 кг само взрывчатое вещество.

Масса самой ракеты более 250 кг, а ее длина 5 метров при размахе крыльев 2,2 метра. Пуск осуществляется как с сухопутной пусковой установки, так и с авиационного носителя.

Главные истории дня

Стоимость ракеты "Бандероль" оценивают от $100 до $150 тыс. в зависимости от модификации.

Особенность ракеты – высокоманевренный полет на сверхнизких высотах, что не позволяет вовремя зафиксировать ее подлет к цели.

"Дань-Т" – внешне очень похожа на "Бандероль", но отличается как по ТТХ, так и по массогабаритным параметрам.

Дальность полета этой эрзац-ракеты от 250 км (при наземном старте) до 500 км (при воздушном пуске), скорость до 500 км/ч (обеспечивает российский малогабаритный турбореактивный двигатель МД-120), масса боевой части 135 кг.

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Общая масса ракеты более 260 кг, а ее длина более 3 метров при размахе крыльев 2 метра. Пуск осуществляется как с сухопутной пусковой установки, так и с авиационного носителя.

Стоимость "Дань-Т" оценивают до $100 тыс., хотя использование в будущем более мощных китайских двигателей может удорожить изделие.

Особенность "Дань-Т" – полет на высотах до 9 километров, что полностью исключает ее перехват дронами-перехватчиками, ПЗРК типа Perun, Stinger или "Игла", а так же ЗСУ и ЗРК малого радиуса действия. На таких высотах возможен перехват этой эрзац-ракеты или куда более дорогими зенитными управляемыми ракетами среднего радиуса действия, или реактивной авиацией.

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"Герань-5" – эрзац-ракета, созданная на базе иранского Karrar. Дальность полета 950 км, скорость до 600 км/ч (обеспечивает китайский реактивный двигатель TELEFLY TF-TJ2000A), масса боевой части 90 кг.

Масса самой ракеты – более 850 кг, длина – 6,5 метров при размахе крыльев 3,2 метра. Стоимость – около $115 тысяч.

"Герань-5" была самой дальнобойной эрзац-ракетой из всех, пока не была опубликована информация о "Филине".

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Эрзац-ракета "Филин" обладает дальностью полета до 1 200 км, скорость – от 800 до 900 км/ч (обеспечивает российский ТРД R500, также используемый в ракетах С-71К и С-71М), масса боевой части – от 50 до 100 кг.

Масса ракеты около 210 кг, длина 3,5 метров при размахе крыльев 3 метра.

Стоимость "Филина" может варьироваться от 70 до 120 тысяч долларов.

При внешней схожести с "Дань-Т" и "Бандеролью" она обладает большей дальностью полета и значительно большей скоростью – при сравнительно небольших размерах и весьма существенном размахе крыльев.

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Скорость делает ракету сложно сбиваемой для мобильных огневых групп, оснащенных стрелковым оружием, либо зенитными дронами-перехватчиками, даже на реактивной тяге.

Но куда интереснее ее габариты: небольшая длина фюзеляжа – 3,5 метра и большой размах крыла – 3 метра. Такие параметры позволяют ракете с небольшим весом за счет мощной подъемной силы тратить меньше топлива, что увеличивает дальность полета. Ракета может стабильно удерживать высоту более 6 км, а также на сверхнизких высотах огибать рельеф. Кроме того, аэродинамические свойства такой конструкции позволяют нести довольно тяжелую БЧ – 100 кг.

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Минус такой конструкции – она лучше заметна на РЛС, если, конечно, не движется на сверхнизкой высоте для повышения скрытности.

Выводы

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать несколько выводов.

Прежде всего, Россия не прекращает экспериментировать с эрзац-ракетами. Конечно, это не означает, что она окончательно откажется от дорогих Х-101 и 3М14 "Калибр" – она будет продолжать ими терроризировать тыловую Украину в ходе комбинированных ракетных ударов. Но для ежедневного террора у РОВ в наличии уже имеется довольно широкая номенклатура средств, отличающихся как характеристиками, так и особенностями.

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У каждой из эрзац-ракет есть своя уникальная особенность, и именно она может определять функционал их применения. Кроме того, каждое из этих изделий российские специалисты постоянно модернизируют, создают новые модификации.

В свою очередь эрзац-ракета "Филин" по предварительно озвученным характеристикам представляет собой серьезный вызов. Ее аэродинамические характеристики позволяют преодолевать значительно большее расстояние, скорость – оставаться недосягаемой для ряда средств перехвата, а сверхнизкая высота полета с возможностью огибания рельефа – сохранять высокий уровень скрытности от РЛС.

Весьма серьезными вызовами для Украины в оставшиеся месяцы 2026 года и в следующем, 2027-ом, станут не только баллистические удары РОВ, активное применение врагом реактивных дронов-камикадзе, но и генерация разнообразных эрзац-ракет.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".