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Россия сделала ставку на масштабные удары по Украине: в ISW назвали главные цели Путина

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read2 мин
1,5 т.
Россия сделала ставку на масштабные удары по Украине: в ISW назвали главные цели Путина
Россия сделала ставку на масштабные удары по Украине. Источник: Скриншот

В октябре 2026 года Россия существенно активизировала кампанию ударов по территории Украины. Агрессор сместил ключевой акцент на использование реактивных беспилотников и дронов-ракет "Бандероль" для нанесения максимального ущерба гражданскому населению и критической инфраструктуре.

За октябрь 2026 года российские войска выпустили по Украине 6473 ударных БПЛА, из которых 4859 (75%) были успешно уничтожены. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Новая волна атак

Динамика показывает рост эффективности украинской противовоздушной обороны. Показатель сбития реактивных БПЛА вырос до 66% по сравнению с 50-60% летом 2026 года. Этому способствовало расширение собственного производства украинских перехватчиков, созданных для борьбы со скоростными целями (до 600 км/ч).

Летом 2026 года РФ временно сократила интенсивность запусков, экономя ресурсы и накапливая запасы перед зимней кампанией 2026–2027 годов. Высокая смертоносность реактивных дронов и расширенное применение ракет (включая "Бандероль" и "Дань-Т") позволили оккупантам поражать цели без массового расхода высокоточного оружия.

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Такая тактика позволяет Кремлю сохранять и накапливать баллистические и крылатые ракеты для будущих массированных атак, рассчитывая воспользоваться текущим дефицитом ракет к комплексам Patriot в распоряжении ВСУ.

Изменение "теории победы" Путина

Успехи украинских сил на фронте и отсутствие существенного продвижения РФ (за сентябрь–октябрь 2026 года российская армия понесла почти 100 тыс. потерь при отрицательном территориальном приросте) вынудили диктатора Владимира Путина пересмотреть свою стратегию. Проиграв в способности вести бесконечную войну на истощение на суше, Кремль перешел к принудительной воздушно-ракетной кампании.

Главная цель этой стратегии – сделать повседневную жизнь гражданского населения невыносимой, разрушить экономику и принудить Украину к капитуляции зимой 2026–2027 годов.

В 2026 году от обстрелов погибли или получили ранения более 7500 мирных жителей, что почти на 50% больше, чем за весь 2025 год.

В октябре зафиксировано не менее 10 дневных атак (включая масштабные пакетные удары 15, 16 и 17 октября), приуроченных к техническим сбоям в системе Starshield с 14 по 24 октября.

Также участились удары по логистическим узлам на западе Украины и пограничным переходам с Молдовой, Румынией и Польшей. По мнению экспертов, россияне хотят запугать страны НАТО и разорвать международные транспортные линии связи, обеспечивающие военную и экономическую помощь.

Россия сделала ставку на масштабные удары по Украине: в ISW назвали главные цели Путина

Обстрелы по дням в октябре. Источник: Институт изучения войны

Напомним, ночью 3 ноября оккупационная армия России нанесла многочисленные ракетные удары по Днепру. Одной из целей путинских террористов стал жилой многоэтажный дом и медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что утром 2 ноября атаковали Славянск Донецкой области управляемыми авиабомбами. В результате обстрела погибла 68-летняя женщина, еще семь человек получили ранения.

Как писал OBOZ.UA, утром 2 ноября российские войска нанесли авиаудары по Изюму и Чугуеву в Харьковской области. В Изюме вражеские КАБы попали в жилые многоэтажки, в результате чего погиб человек, еще 19 человек пострадали. Среди пострадавших были дети.

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