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Россияне атаковали пятиэтажку в Виннице: разрушены квартиры, есть пострадавшие. Фото и видео

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
429
Россияне атаковали пятиэтажку в Виннице: разрушены квартиры, есть пострадавшие. Фото и видео
Россияне атаковали пятиэтажку в Виннице: разрушены квартиры, есть пострадавшие. Фото и видео

Российские войска ударили дроном по многоэтажке в Виннице. Разрушены квартиры, пострадали 6 человек.

Также под удар в области попали критическая и гражданская инфраструктура, частные дома. Об этом сообщила начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная, а также ДСНС.

Что известно о последствиях вражеской атаки

Удар по жилой пятиэтажке враг нанес ранним утром 25 октября.

В результате попадания российского ударного БПЛА произошли разрушения между вторым и третьим этажами дома. Полностью уничтожены четыре квартиры.

 

Россияне атаковали пятиэтажку в Виннице: разрушены квартиры, есть пострадавшие. Фото и видео

Россия атаковала Винницу

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Повреждения получили также припаркованные возле многоэтажки автомобили.

Сотрудники ГСЧС спасли шестерых жителей дома.

Россияне атаковали пятиэтажку в Виннице: разрушены квартиры, есть пострадавшие. Фото и видео

Россия атаковала Винницу

Всего пострадали шесть человек. Одного из пострадавших госпитализировали.

Россияне атаковали пятиэтажку в Виннице: разрушены квартиры, есть пострадавшие. Фото и видео

Россия атаковала Винницу

Россияне атаковали пятиэтажку в Виннице: разрушены квартиры, есть пострадавшие. Фото и видео

Россия атаковала Винницу

Кроме того, в результате вражеской атаки поврежден частный пансионат для пожилых людей. Оттуда эвакуировали 15 подопечных. С людьми работал психолог ГСЧС.

Россияне атаковали пятиэтажку в Виннице: разрушены квартиры, есть пострадавшие. Фото и видео

Россия атаковала Винницу

Россияне атаковали пятиэтажку в Виннице: разрушены квартиры, есть пострадавшие. Фото и видео

Россия атаковала Винницу

В области оккупанты разрушили объекты критической и гражданской инфраструктуры, повреждены также частные домовладения.

По состоянию на 08:27, по данным ГСЧС, все пожары удалось потушить. Продолжалась разборка завалов.

К ликвидации последствий атаки привлечено более 60 спасателей и 14 единиц техники.

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