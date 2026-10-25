Россияне атаковали пятиэтажку в Виннице: разрушены квартиры, есть пострадавшие. Фото и видео
Российские войска ударили дроном по многоэтажке в Виннице. Разрушены квартиры, пострадали 6 человек.
Также под удар в области попали критическая и гражданская инфраструктура, частные дома. Об этом сообщила начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная, а также ДСНС.
Что известно о последствиях вражеской атаки
Удар по жилой пятиэтажке враг нанес ранним утром 25 октября.
В результате попадания российского ударного БПЛА произошли разрушения между вторым и третьим этажами дома. Полностью уничтожены четыре квартиры.
Повреждения получили также припаркованные возле многоэтажки автомобили.
Сотрудники ГСЧС спасли шестерых жителей дома.
Всего пострадали шесть человек. Одного из пострадавших госпитализировали.
Кроме того, в результате вражеской атаки поврежден частный пансионат для пожилых людей. Оттуда эвакуировали 15 подопечных. С людьми работал психолог ГСЧС.
В области оккупанты разрушили объекты критической и гражданской инфраструктуры, повреждены также частные домовладения.
По состоянию на 08:27, по данным ГСЧС, все пожары удалось потушить. Продолжалась разборка завалов.
К ликвидации последствий атаки привлечено более 60 спасателей и 14 единиц техники.
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