Государство-агрессор Россия готовит фейки о "продвижении" на фронте, в частности на Александровском направлении. Враг, вероятно, покажет картинку "присутствия российских войск" в некоторых населенных пунктах, которые на самом деле не оккупированы.

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Об этом предупредила Анастасия Шевченко, заместитель пресс-секретаря группировки войск "Юг". В комментарии "Укринформу" она заявила, что командование оккупационных войск поручило захватчикам осуществить постановочную видеосъемку "в определенных населенных пунктах" в операционной зоне ответственности "Юга". Где именно это может произойти, Шевченко не уточнила.

"В частности, запланирована демонстрация российских флагов, нанесение на стены надписей с датой записи и панорамная съемка населенных пунктов. Таким образом противник будет пытаться создать видимость контроля над территориями, выдавая постановочные кадры за подтверждение собственных военных успехов", – пояснила она.

Шевченко добавила, что вместо реальных тактических достижений командование РФ вновь планирует прибегнуть к информационным манипуляциям.

Фейковые доклады и постановочные кадры не меняют реальной обстановки на передовой. "Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают эффективно выполнять боевые задачи: поражают живую силу противника, уничтожают его вооружение и военную технику. Все попытки российских оккупационных войск продвинуться на этом направлении остаются безуспешными", – подчеркнула заместитель пресс-секретаря.

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На этом участке фронта линия боевого соприкосновения остается неизменной в течение длительного времени. "Информационными манипуляциями невозможно одержать победу на поле боя", – подытожила Шевченко.

Как писал OBOZ.UA, согласно сводке ГШ ВСУ, 18 ноября в Украине произошло 205 боевых столкновений, причем на Александровском направлении противник штурмовых действий не проводил.

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