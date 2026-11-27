Российские оккупационные войска накануне зимы пытаются нарушить сообщение между правым и левым берегами Днепра, чтобы разделить украинцев и посеять хаос в стране. На фоне значительных потерь и неудачных операций на фронте враг пытается усилить давление на гражданское население.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью корреспонденту BBC Саре Рейнсфорд. По словам главы государства, несмотря на сложные вызовы, связанные с российскими атаками, Украина продолжит защищать свои города, в частности столицу.

Какие планы у России накануне зимы

Зеленский подчеркнул, что украинцев ожидает сложный зимний период. Среди главных вызовов президент назвал обеспечение противовоздушной обороны, в частности систем Patriot, а также защиту мостов.

"Теперь они (россияне. – Ред.) хотят отрезать два берега (Днепра. – Ред.) – это означает отрезать людей", – заявил глава государства.

По его словам, в таких обстоятельствах особенно важно обеспечить бесперебойную работу больниц и доступность медицинской помощи для граждан независимо от того, на каком берегу Днепра они проживают.

Президент пояснил, что после значительных потерь на поле боя и ряда провальных военных операций Россия сместила акцент на дестабилизацию ситуации внутри Украины.

"И именно поэтому они перешли к тому, чтобы сеять хаос, разделять людей – солдат и гражданских в Украине, а также гражданских посредством различных атак и действий власти", – отметил Зеленский.

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Еще одним серьезным вызовом для Украины глава государства назвал переговорный процесс.

Готовится ли Украина к эвакуации городов

Во время интервью журналистка также обратила внимание на российские удары по объектам водоочистки и канализационной инфраструктуре. Она поинтересовалась, готовятся ли украинские власти к возможной эвакуации населения из городов.

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В ответ Зеленский подчеркнул, что приоритетом Украины остается защита населенных пунктов и сохранение жизни граждан. В то же время каждый украинец имеет право самостоятельно решать, оставаться ли в своем городе или переехать в другой регион.

По словам президента, Россия стремится заставить украинцев покинуть свои дома и разрушить города, прежде всего в восточной части страны.

Глава государства напомнил, что в населенных пунктах, откуда украинские войска отступали или гражданские были вынуждены уезжать, оккупанты фактически уничтожали всю застройку. При этом российские войска наращивают применение различных видов вооружения, не считаясь с количеством жертв.

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Зеленский заверил, что, несмотря на намерения врага и угрозы накануне зимы, Украина продолжит защищать Киев всеми возможными способами.

"Это не впервые. К сожалению, это не первая такая зима. Но нам нужна наша столица. Без столицы не будет страны", – подытожил президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова Дональда Трампа, который назвал российского диктатора Владимира Путина своим другом. Глава государства подчеркнул, что такие заявления особенно болезненны для украинских семей, потерявших близких в результате российской агрессии.

Как писал OBOZ.UA, Зеленский предупредил о подготовке Россией нового массированного обстрела. По словам главы государства, украинская разведка располагает четкой информацией о намерениях врага, а власти продолжают работать с международными партнерами над усилением защиты критической инфраструктуры от российских атак.