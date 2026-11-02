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"Россияне не могли не знать": 18 человек погибли в результате российского удара по школе и укрытию в Комышевахе в Запорожской области. Видео

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read2 мин
2,1 т.
"Россияне не могли не знать": 18 человек погибли в результате российского удара по школе и укрытию в Комышевахе в Запорожской области. Видео
Российские военные не могли не знать о назначении здания. Источник: ГСЧС

2 ноября российские войска нанесли серию авиаударов по поселку Камышеваха Запорожской области. Под удар попали школа, где местным жителям выдавали гуманитарную помощь, и укрытие, в котором находились люди.

О последствиях атаки сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин. Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал обстрел в своем официальном Telegram-канале, подчеркнув, что российские военные не могли не знать о предназначении здания и присутствии там мирных жителей.

Удар по укрытию

По словам Зеленского, российская армия атаковала Камышеваху несколько раз с утра. Первые авиабомбы попали по школе, которую использовали для гуманитарных нужд. Там каждую неделю выдавали помощь местным жителям, оставшимся в поселке.

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После первого удара россияне нанесли повторный удар еще девятью авиабомбами. На этот раз целью стало укрытие, где находились люди.

"Россияне не могли не знать, что каждую неделю местные жители, оставшиеся в Камышевахе, получали гуманитарную помощь именно там", – заявил президент.

Он также отметил, что на месте трагедии продолжается спасательная операция. В ней задействованы военные, спасатели и силы специальных служб.

''Россияне не могли не знать'': 18 человек погибли в результате российского удара по школе и укрытию в Комышевахе в Запорожской области. Видео

Российский удар по поселку Камышеваха. Источник: ГСЧС

''Россияне не могли не знать'': 18 человек погибли в результате российского удара по школе и укрытию в Комышевахе в Запорожской области. Видео

Российский удар по поселку Камышеваха. Источник: ГСЧС

Количество жертв

По информации главы Запорожской ОВА Михаила Семикина, российские войска нанесли прицельные удары по центру Комышувахи как минимум девятью управляемыми авиабомбами ФАБ-3000.

По состоянию на момент публикации сообщения известно о таких последствиях:

  • 18 погибших, среди них сотрудник полиции и двое спасателей ГСЧС;
  • 5 раненых;
  • 27 человек считаются пропавшими без вести.

На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели ищут людей под завалами и пытаются установить судьбу тех, с кем до сих пор нет связи.

Семикин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал сил раненым, а также стойкости людям, которые ждут известий о своих близких.

''Россияне не могли не знать'': 18 человек погибли в результате российского удара по школе и укрытию в Комышевахе в Запорожской области. Видео

Российский удар по поселку Комышуваха. Источник: ГСЧС

Реакция Зеленского

Владимир Зеленский назвал российский удар очередным доказательством того, что Москва не стремится к деэскалации и реальному миру.

Президент упомянул и гуманитарную операцию в Олешках, после которой, по его словам, были возможности для шагов к приближению мира. Однако атака по Комышувахе, где люди получали гуманитарную помощь, демонстрирует противоположное.

Зеленский призвал международное сообщество ответить на действия России.

"Нужен ответ на это, ответ от мира. Сильный и жесткий. Ответ России. И поддержка для Украины. Нужно защищать жизнь", – подчеркнул глава государства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как Россия запустила масштабную информационную кампанию, пытаясь оправдать свой удар по вокзалу в Днепре.

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