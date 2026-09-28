На приграничье Курщины (РФ) Силы обороны Украины до сих пор удерживают небольшие отдельные участки. Враг пытался выбить оттуда украинских воинов, но россиянам подобные попытки обходились слишком дорого.

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О ситуации в Сумской области и на границе в интервью "BBC News Украина" рассказал командующий 8-м корпусом Десантно-штурмовых войск ВС Украины, бригадный генерал Дмитрий Волошин. Журналист спросил, есть ли позиции 8-го корпуса ДШВ на территории Курщины, на что военный ответил утвердительно.

"Да, до сих пор есть. Я могу даже назвать, где именно. Это район населенного пункта Новый Путь, например, где мы контролируем весь лесной массив вокруг него. Также мы контролируем район населенного пункта Политотдельский и лесной массив рядом. Да, это небольшие отдельные участки на Курщине, но они до сих пор есть", – заявил Волошин.

Примерно год назад путинские армейцы "вели себя более агрессивно" на этом участке и пытались выбить десантников.

"Но большим количеством оставили там свой личный состав и отказались от этой задачи", – сказал бригадный генерал о потерях ВС РФ.

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"Мы, конечно, тоже дальше не продвигались, потому что у нас есть свои проблемы, с которыми нужно разбираться. С точки зрения военного искусства, возможно, они и поступили правильно: зачем "бодаться" за пару-тройку километров своей территории, которая по сути ни на что не повлияет, если можно попытаться нарастить свою зону контроля на нашей территории", – добавил он.

Волошин пояснил, что агрессор пытается создать на Сумщине так называемую буферную зону, искать слабые места, наносить удары, "но у него не получается".

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"Их основная цель, конечно, это город Сумы, областной центр на границе", – сказал командующий 8-м корпусом ДШВ.

Как писал OBOZ.UA, в начале сентября российский диктатор Владимир Путин заявил, что оккупационные войска якобы находятся в 12 километрах от Сум. При этом он утверждает, что в июне это расстояние составляло 10 километров, то есть (по его же версии) россияне не приблизились к городу, а отдалились от него.

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