Обзор Купянского направления.

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Противник (российские войска) продолжает наступательные действия на правом фланге своей группировки войск (ГВ) "Запад" с целью ликвидации Купянского плацдарма Вооруженных сил Украины (ВСУ) и захвата города Купянск, сосредоточив основные усилия на общем направлении Песчаное – Куриловка – Купянск-Узловой.

Ядро группировки противника, действующей на этом направлении, состоит из частей и соединений 1-й танковой армии (ТА) ГВ "Запад", усиленных несколькими силами и средствами 6-й общевойсковой армии (ОВА) и, возможно, 11-го армейского корпуса (АК) ГВ "Север".

По состоянию на вчерашний вечер противник так и не смог достичь вышеуказанных целей. Украинские войска продолжают удерживать восточную часть Купянска (так называемое Заоскилье), а также районы к востоку и юго-востоку от города.

• 1 •

На этом направлении противник действует следующими силами и средствами (приблизительно):

1-я танковая армия – действует на этом направлении как минимум половиной своих сил (войск)

47-я танковая дивизия (тд) – 26-й и 153-й танковые полки (тп), основные силы 272-го, 347-го и 380-го мотострелковых полков (мсп), 744-го самоходного артиллерийского полка (сап).

27-я отдельная мотострелковая бригада (омсбр).

288-я артиллерийская бригада (абр) – вероятно, также действует на этом направлении большей частью своих сил.

Также на этом направлении могут находиться несколько частей и подразделений 2-й мотострелковой дивизии (мсд) и 4-й танковой дивизии (тд) этой армии.

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Вероятнее всего, это касается 1432-го мсп территориальных войск (ТрВ), оперативно подчиненного 2-й мсд или 27-й омсбр, 1-го танкового полка 2-й мсд, а также нескольких подразделений 12-го тп 4-й тд.

6-я общевойсковая армия (ЗВА) – действует на этом направлении лишь частью своих сил, которые взаимодействуют с 1-й ТА и, вероятно, организационно входят в состав УВ "Запад"

68-я мсд – действует на этом направлении как минимум двумя своими полками, а вероятнее всего, тремя (121-й и 122-й мсп; присутствие 1009-го или 1843-го мотострелковых полков также вполне возможно).

На этом направлении могут присутствовать подразделения 7-го отдельного мотострелкового полка (омсп) 11-го АК, а также 1431-го мсп 18-й мсд этого корпуса.

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Очевидно, что в ближайшее время командование российской УВ "Запад" вряд ли планирует существенно увеличивать состав своих сил и средств, действующих на этом направлении.

В первую очередь это связано с ситуацией на левом фланге своей операционной зоны (Лиманское направление, полосы 20-й и 25-й ОВА), которая объективно требует приоритетного использования большинства его оперативных резервов именно там.

Особенно в контексте продолжающейся Славянско-Краматорской наступательной операции российских войск к югу от Северского Донца. В свою очередь, сосредоточенные и развернутые силы на Купянском направлении, вероятно, по мнению российского командования, вполне достаточны для выполнения вышеупомянутых задач.

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• 2 •

Текущая ситуация на этом направлении характеризуется довольно сложной обстановкой для украинских войск в тактической зоне, как непосредственно на Купянском плацдарме, так и непосредственно в городе Купянск.

За отчетный период противник, стремясь разрезать украинский плацдарм на две части (северную и южную), смог инфильтровать ряд своих пехотных (штурмовых) групп в боевые порядки передовых украинских подразделений, действующих на плацдарме, а также в западной части Купянска и к северо-западу от него.

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В частности:

На направлениях Калиновое – Тищенковка и Голубовка – Радьковка непосредственно в районе сел Тищенковка и Радьковка фиксируется сразу несколько небольших пехотных групп противника.

Очевидно, они также присутствуют в северо-западной и северной частях Купянска (в нескольких кварталах возле АЗС "Укрнафта", вдоль улицы Первого Мая, вплоть до местного Дома культуры и в районе поселка Мирное).

Сверхмалые группы российской пехоты (по 2-3 пехотинца) или даже отдельные российские военнослужащие, вероятно, также встречаются на западной окраине города (вблизи улицы Лермонтова) или в его южной части возле улицы Цюрупы и Школьного переулка.

В восточной части города ("Заосколье") небольшие российские пехотные группы зафиксированы возле Лицея No 7 (к северу от Купянского молочно-консервного комбината), а также между Кучеровкой и оптовым магазином "Амбар" ("Кладовая").

Они, вероятно, присутствуют в западной части села Подолы (к юго-востоку от Купянска), а также на довольно значительной территории к востоку от села Петропавловка.

На направлении своих основных усилий российское командование силами своей 47-й тд, очевидно усиленной штурмовой пехотой из других частей и соединений 1-й ТА, настойчиво, несмотря на потери, упорно пытается прорваться от Песчаного к Купянску-Узловому (со стороны Куриловки и "военного городка"), действуя преимущественно вдоль небольшой реки Лозоватка и железной дороги, тянущейся с востока к Купянску-Узловому, а также по направлениям Песчаное – Ковшаровка и Песчаное – Новоосиново.

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Очевидно, местному (тактическому) российскому командованию все же удалось оборудовать несколько участков (позиций) для накопления своей штурмовой пехоты (вероятно, в районе Куриловки и к северо-востоку от Ковшаровки и Новосинового), откуда оно фактически одновременно и регулярно отправляет по несколько своих пехотных групп в сторону Купянска-Узлового, Ковшаровки и Новосинового, преимущественно по 2-3 (реже по 4-5) пехотинцев для проникновения и последующего закрепления в этих населенных пунктах.

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Хотя украинские подразделения, обороняющиеся на этих участках, регулярно их "зачищают", некоторые из них все же удерживаются там некоторое время. Поэтому в настоящее время присутствие российских малых пехотных групп продолжает фиксироваться в этих населенных пунктах.

В этом контексте следует отметить, что объективно противник превосходит украинские передовые подразделения в этом секторе по количеству штурмовой пехоты и поэтому может поддерживать достаточно интенсивный и относительно высокий темп своих действий по проникновению.

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Тем временем украинским подразделениям для соответствующего реагирования (то есть ликвидации этих инфильтратов) требуется не только некоторое дополнительное время (главным образом из-за высокой интенсивности действий противника), но и дополнительный личный состав для проведения поисково-рейдовых действий в своей тактической зоне.

Кроме того, чтобы инфильтрировать свои штурмовые (пехотные) группы, противник регулярно стремится использовать особенности местного рельефа (многочисленные здания и сооружения, участки с обильной растительностью и резко пересеченный характер отдельных участков местности), а также благоприятные климатические условия (дождь, туман, сильный ветер и т. д.), когда использование дронов для своевременного обнаружения и поражения движущейся пехоты противника значительно затруднено.

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Противник также пытается обеспечивать продвижение своих штурмовых групп достаточно интенсивным артиллерийским и минометным огнем, периодической авиационной поддержкой и активным использованием собственных дронов.

В южной части плацдарма, очевидно, ВСУ все еще удерживают свои позиции у сел Глушковка и Колесниковка, блокируя попытки проникновения российской пехоты.

Более того, участок между украинскими позициями у Колесниковки и Круляковки, где передовые российские подразделения достигли восточного берега реки Оскол и удерживают там позиции, очевидно, сейчас по ширине едва превышает 1,5-1,6 км (по некоторым данным), а по другим – 4 км.

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Это само по себе порождает определенные соображения относительно целесообразности и возможности восстановления целостности украинского оперативного плацдарма на реке Оскол путем устранения этой "перемычки". Которую, к тому же, противник так и не смог расширить уже в течение довольно долгого времени.

• 3 •

Что касается перспектив дальнейшего развития ситуации на этом направлении, прежде всего в оперативном смысле, я хотел бы выделить несколько факторов, в частности:

Очевидно, что командование российской УВ "Запад" имеет очень четкий и недвусмысленный приказ – в ближайшее время привести неадекватные заявления своих "высших должностных лиц", сделанные ими несколько ранее, о "захвате Купянска и его зачистке от небольших групп украинской пехоты" в соответствие с реальностью.

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Однако главная оперативная проблема для российского командования УВ "Запад" в этом смысле заключается в том, что, помимо задачи, возложенной на него на Купянском направлении, у него, очевидно, есть достаточно "незапланированная" и "нештатная" проблема на Лиманском направлении, которая требует собственного срочного решения.

Очевидно, что одно и другое довольно плохо "стыкуются". Прежде всего, в отношении использования большей части оперативного резерва УВ "Запад". Ведь его равномерное распределение (в формате 50\50) по этим направлениям значительно повышает вероятность того, что успешно выполнить задачу сразу на ОБОИХ направлениях не удастся. Придется либо отдавать приоритет какому-то направлению, либо поочередно таскать эти резервы туда-сюда.

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Это приобретает особую актуальность в условиях, когда "штурм Купянска" обычным способом (то есть постепенным и медленным накоплением малых штурмовых пехотных групп) идет, скажем так, не очень успешно. В том числе когда их периодически и довольно существенно "зачищают", как это недавно произошло в южной части плацдарма российской 6-й ЗВА на реке Оскол, к северу от Купянска.

В таких условиях, чтобы поддерживать высокий темп инфильтрации своей штурмовой пехоты в течение достаточно длительного времени, командование 1-й ТА и той части сил 6-й ЗВА, которая взаимодействует с ней на Купянском направлении, должно располагать большим количеством этой пехоты, причем значительно большим, чем у них есть сейчас.

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А если активные действия ВСУ на Лиманском направлении продолжатся в той или иной форме, например в виде попытки создать уже украинский тактический плацдарм на реке Черный Жеребец, то командованию ОВ "Запад" резервы придется "искать" в своих самых скрытых и тщательно накопленных "закромах". И, безусловно, это коснется прежде всего его Купянского направления.

Второй фактор заключается в том, что российская 1-я ТА пока не может быстро и эффективно взять под свой устойчивый контроль даже восточную часть Купянска ("Заосколье").

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Соответственно, выделение любых значительных сил из ее состава для действий (усиления) в операционной зоне УВ "Север", например на Южно-Слобожанском (Волчанском) направлении, как это раньше практиковало российское командование, также довольно затруднительно. Все, что было более-менее боеспособным из категории "резерв" УВ "Запад", очевидно, недавно отправилось под Лиман для стабилизации и остановки украинской "Вивальди".

В этом смысле "застревание" войск 1-й ТА в боях за Купянск непосредственно влияет на ситуацию во всем северо-восточном "углу" Харьковской области Украины. Ведь воображаемый российским командованием там "котел", а также остро желанный им прорыв в направлении Приколотного и Белого Колодезя решительно не хотят совпадать с реальностью.

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Эта оперативная связь между российскими УВ "Север" и "Запад" в этом смысле становится еще более очевидной, если вспомнить, что на Купянском направлении застряла не только часть российской 1-й ТА, но и по меньшей мере большая часть одной из двух "штатных" мотострелковых дивизий 6-й ОВА – 68-й мсд. Которая, очевидно, была бы совсем не лишней для командования этой армии именно в районе Волчанска.

И третий фактор, на который я намекнул выше, тоже совершенно очевиден. Нынешняя ситуация, в которой оказалось российское УВ "Запад", вынужденное почти одновременно решать две первоочередные задачи (завершить штурм Купянска или хотя бы его восточной части и стабилизировать ситуацию к северу и северо-востоку от Лимана), явно не сулит ему спокойных времен в ближайшее время. Ведь российское УВ "Запад" вынуждено делать это на своих противоположных флангах.

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В этих условиях любые внезапные и решительные, а главное – дополнительные контратакующие действия ВСУ, например к северу и северо-востоку от поселка Боровая, во фланг войск 1-й ТА, нацеленных непосредственно на украинский Купянский плацдарм, вполне могут дать оперативный эффект...

Видит ли российское командование эту угрозу или нет – я точно не знаю, но пребывание большинства сил его 4-й танковой дивизии 1-й ТА, усиленных рядом других сил и средств, именно на этом участке, очевидно, в этом смысле не случайно.

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