Россияне резко увеличили количество запросов о поиске пропавших без вести военнослужащих РФ на Лиманском направлении: что происходит

Проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными "Хочу найти" зафиксировал резкий рост количества заявок на поиск пропавших без вести оккупантов на Лиманском направлении. Это связано с успешной наступательной операцией украинских военных, благодаря которой многие захватчики погибли, оказались в украинском плену или считаются пропавшими без вести.

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Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Так, только в период с июня по сентябрь текущего года в проект поступило 1 128 обращений об исчезновении без вести оккупантов на этом направлении.

Что известно

Так, в результате успешной наступательной операции Третьего армейского корпуса на Лиманском направлении значительное количество военнослужащих армии страны-агрессора погибли, оказались в украинском плену или считаются пропавшими без вести.

В координационном штабе отметили, что чаще всего в заявках на поиск в качестве места исчезновения указываются населенные пункты Новоселовка, Шандриголове и Ридкодуб, которые были освобождены Силами обороны Украины. Однако значительное количество россиян даже не знает, где именно находились их родственники перед тем, как пропасть.

"В течение июня – сентября 2026 года в проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными "Хочу найти" поступило 1 128 обращений о поиске военнослужащих армии страны-агрессора, пропавших без вести на Лиманском направлении", – говорится в материале.

В координационном штабе подчеркнули, что приведенные цифры ниже реального числа пропавших без вести захватчиков на этом направлении, ведь не все родственники обращаются в украинский проект.

На данный момент проекту уже удалось подтвердить нахождение в плену десятков пропавших без вести оккупантов. В координационном штабе пояснили, что, используя информацию, предоставленную в рамках проекта, родственники российских военных получают возможность подтвердить статус пленного и требовать от российских властей проведения обменов.

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Всего с момента запуска проекта "Хочу найти" в январе 2024 года поступило 223 тысячи обращений о пропавших без вести военнослужащих армии страны-агрессора. За это время в рамках проекта было подтверждено нахождение 4 247 российских военнослужащих в украинском плену, из которых 2 753 уже обменены на украинских защитников.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что за сутки 1 октября украинские воины уничтожили еще 1 520 российских захватчиков. Общие потери врага в личном составе выросли до 1 537 390 человек. Также уничтожены сотни единиц вооружения и техники армии РФ.