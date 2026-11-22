Россияне в Днепре атаковали депо электротранспорта: сгорело 18 троллейбусов. Фото
Вечером 22 ноября российская оккупационная армия атаковала Днепр и Днепропетровскую область. Один из ударов по областному центру был направлен на депо электротранспорта. Пострадал один человек.
На его территории произошел пожар. Об этом сообщил в Telegram-канале городской голова Борис Филатов.
Последствия вечернего обстрела Днепра
Из-за взрыва на территории депо "разнесло даже прилегающий магистральный (!) трубопровод и травмировало женщину, которая проезжала мимо на своем автомобиле", написал мэр.
Кроме того, повреждены 18 троллейбусов. У всех разбиты окна, повреждены двери, сиденья и кузова. Один техтроллейбус, который обычно прибывал для быстрого ремонта на маршрутах, выгорел дотла.
"К утру начнем восстанавливать то, что еще возможно восстановить – в разрушенных цехах депо, где теперь фактически не осталось ни одного целого стекла", – сообщил Филатов.
Коммунальщики уже приступили к ремонту теплотрассы. Они работают в темноте, потому что объект обеспечивает отоплением почти полсотни домов, больницу и несколько школ.
Также в результате обстрела вечером в воскресенье в Соборном районе повреждено около десятка частных домов.
Попадания пришлись и по энергетической инфраструктуре. Глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Александр Ганжа сообщил в Telegram, что из-за этого частично обесточены города Днепр и Самар.
Как писал OBOZ.UA, утром 22 ноября Днепр также находился под обстрелом. В жилом массиве Перемога российский беспилотник повредил десятиэтажный дом. Одна из квартир фактически полностью разрушена, еще около двух десятков квартир получили повреждения. Чудом все жители остались живы и не пострадали.