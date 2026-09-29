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В России мобильные огневые группы вооружили китайскими ПЗРК QW-18/19, но есть один нюанс. Фото

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read3 мин
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В России мобильные огневые группы вооружили китайскими ПЗРК QW-18/19, но есть один нюанс. Фото
Российский военнослужащий с ПЗРК неизвестной модели.
Источник: Кадр из видео.

Российские мобильные огневые группы противовоздушной обороны, возможно, получили переносные зенитно-ракетные комплексы китайского производства. По внешним признакам неизвестная система напоминает QW-18 или QW-19, однако определить ее точную модель пока невозможно.

Об этом говорится в видео российского телевидения. Материал распространил пользователь социальной сети X TheDeadDistrict.

Комплекс зафиксировали во время учений одной из мобильных огневых групп 51-й дивизии ПВО России в Ростовской области. В беседе с российскими военными систему назвали "Ива", однако ее внешний вид не соответствует ни одному из известных переносных зенитно-ракетных комплексов, находящихся на вооружении российской армии.

В России мобильные огневые группы вооружили китайскими ПЗРК QW-18/19, но есть один нюанс. Фото

Ракети до російських ПЗРК невідомої моделі без маркування.

Источник: Стопкадр із відео «Россия 1».

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По результатам анализа обнародованных кадров, установка имеет общие черты с иранским ПЗРК Misagh-3 и китайскими комплексами QW-18A и QW-19. В то же время на пусковых установках и ракетах не было замечено маркировок, которые могли бы помочь установить их происхождение.

В России мобильные огневые группы вооружили китайскими ПЗРК QW-18/19, но есть один нюанс. Фото

Китайский ПЗРК QW-18 на озброєнні іранських сил із відповідними маркуваннями на пусковій установці та ракеті.

Источник: Iranian_Militarism.

Дополнительным признаком, указывающим на возможный китайский аналог, является элемент в носовой части установки. На доступных фотографиях иранского Misagh-3 подобного выступа нет.

В России мобильные огневые группы вооружили китайскими ПЗРК QW-18/19, но есть один нюанс. Фото

Китайський ПЗРК QW-19, представлений компанією CASIC на виставці DSA 2024.

Источник: Janes / Kapil Kajal.

По опубликованным материалам пока сложно установить, речь идет именно о QW-18 или QW-19. В качестве одного из возможных путей поставки называют Иран, который закупает китайское вооружение, в частности переносные зенитно-ракетные комплексы.

В России мобильные огневые группы вооружили китайскими ПЗРК QW-18/19, но есть один нюанс. Фото

Іранський ПЗРК Misagh-3.

Источник: Міністерство оборони Ірану.

В июле 2026 года стало известно о соглашении между Ираном и Китаем, предусматривающем поставку до 400 ПЗРК, в частности QW-12 и FN-16. Стоимость заказа оценивалась в 60–70 миллионов долларов.

Иранские комплексы семейства Misagh также созданы на основе китайских ПЗРК серии QW. Подобные системы производят и в Пакистане, где они известны под названием Anza-2.

В России мобильные огневые группы вооружили китайскими ПЗРК QW-18/19, но есть один нюанс. Фото

Невідомий ПЗРК на озброєнні російської МВГ.

Источник: Стопкадр із відео «Россия 1».

Возможное использование российскими военными комплексов иностранного производства может свидетельствовать о трудностях с обеспечением армии средствами противовоздушной обороны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что РФ планирует к концу 2026 года увеличить производство баллистических ракет и испытать новый тип боеприпаса. В украинской разведке отметили, что его дальность может достигать 800 км.

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