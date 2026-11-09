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Российская армия использует дипфейки, чтобы имитировать успехи на фронте: в FT разоблачили ложь Кремля

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read3 мин
504
Российская армия использует дипфейки, чтобы имитировать успехи на фронте: в FT разоблачили ложь Кремля
Российские оккупационные войска. Иллюстративное фото. Источник: Минобороны РФ

Российские военные используют видео, созданные или отредактированные с помощью искусственного интеллекта, чтобы имитировать успехи на фронте и убеждать командование в захвате украинских населенных пунктов. Такие материалы распространяют даже Министерство обороны РФ и российские пропагандистские ресурсы, несмотря на заметные признаки фальсификации.

Как пишет Financial Times, аналитики обнаружили десятки вероятных дипфейков, с помощью которых российская сторона преувеличивает свои территориальные достижения. В частности, Институт изучения войны (ISW) идентифицировал 35 видео, опубликованных российскими военными подразделениями и провоенными блогерами, которые, вероятно, были созданы или изменены с помощью ИИ.

Как Россия имитирует успехи своей армии на фронте

Одним из примеров стала ситуация вокруг Доброполья. В середине октября российские командиры доложили диктатору Владимиру Путину о якобы захвате этого важного прифронтового города. После этого Министерство обороны РФ опубликовало видеомонтаж с кадрами разрушенного Доброполья, на которых российские военные якобы устанавливали флаги среди руин.

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Однако один из фрагментов видео, где оккупант размахивает российским триколором из окна поврежденного здания, вероятно, был изменен с помощью искусственного интеллекта. Руководитель группы расследований Conflict Intelligence Team Руслан Левиев обратил внимание на то, что флаг на записи внезапно меняет ориентацию. По его словам, такую ошибку нельзя объяснить сжатием видео или особенностями работы камеры.

В то же время, как отмечает издание, украинские военные продолжали удерживать позиции в Доброполье даже почти через три недели после того, как российскому диктатору Владимиру Путину доложили о его захвате.

Российская армия использует дипфейки, чтобы имитировать успехи на фронте: в FT разоблачили ложь Кремля

Доброполье. Источник: Скриншот

Аналитики объясняют, что такие видео являются частью широкой информационной кампании Кремля, цель которой – создать впечатление неминуемой победы России и убедить западные страны, что украинский фронт якобы рушится.

По словам представителя ISW Дэниела Мили, Москва заинтересована в формировании ложного нарратива о неминуемом крахе украинской обороны, чтобы Запад согласился на уступки.

Дипфейки распространяют даже российские пропагандисты

Financial Times обращает внимание, что российские государственные СМИ и даже Минобороны РФ распространяют такие видео, несмотря на очевидные признаки их редактирования. На некоторых записях заметны неестественные пропорции тел военных, а люди и флаги внезапно исчезают среди растительности.

Подобные случаи фиксировали и в других населенных пунктах. В частности, на видео из села Белый Колодезь в Харьковской области, опубликованном 27 июля военным блогером Divgen, российский военный с флагом выглядел неестественно большим, а затем внезапно исчез из кадра.

Уже 3 августа Минобороны РФ объявило о якобы "освобождении" этого села, хотя украинская сторона заявляла, что российские войска находятся в 10 километрах от него.

Российская армия использует дипфейки, чтобы имитировать успехи на фронте: в FT разоблачили ложь Кремля

Белый Колодезь. Источник: Скриншот

Издание также напоминает, что 16 октября Путин заявил о захвате российской армией 6500 квадратных километров украинской территории с начала года. Независимые аналитики, напротив, оценивали эти достижения гораздо скромнее – не более чем в 1500 квадратных километров даже по самым оптимистичным для Москвы подсчетам.

По оценке старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Дары Массикот, разрыв между заявлениями Кремля и реальной ситуацией на фронте продолжает расти. Она отметила, что российские власти не испытывают внутреннего давления, которое заставляло бы их достоверно отчитываться о ситуации или исправлять ложные заявления.

Напомним, российское Минобороны систематически распространяет ложные и преувеличенные данные о якобы успехах оккупационной армии. Аналитики ISW разоблачили манипуляции российского командования, в частности относительно ситуации в Харьковской области и на Добропольском направлении.

Как писал OBOZ.UA, российские военные пытались отрицать успехи ВСУ с помощью фейковых видеороликов. Независимые OSINT-исследователи обнаружили манипуляции в кадрах, которые российская пропаганда использовала, чтобы опровергнуть освобождение украинских территорий.

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