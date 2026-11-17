В ночь на 17 ноября 2026 года Крымский мост окончательно устал держаться за скрепы и сбросил в Керченский пролив автомобильную судоходную арку вместе с соседним дорожным пролетом. После утреннего намека 16 ноября россияне весь вечер героически изображали "штатное реверсивное движение", но уже в 23:54 стыдливо закрыли проезд, а ровно в полночь получили очередную порцию приветов – минимум 15 попаданий при вероятном участии украинских ракет "Фламинго" и дронов.

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По свежим утренним снимкам OSINT-исследователей Intelschizo и канала Exilenova+ констатируем факт: автомобильной арки больше нет, дорожное полотно успешно ушло на дно, а хваленая эшелонированная ПВО с кучей С-400, "Панцирей", "Торов", "Буков", средств РЭБ, боновых заграждений и патрульных катеров ФСБ в очередной раз продемонстрировала отрицательную эффективность.

Для оккупантов это не просто очередная дыра в асфальте, которую можно залатать за три месяца, как это было в 2022–2023 годах со стандартными пролетами. В воду рухнула уникальная 227-метровая стальная арка весом 5500–6000 тонн. Теперь вместо быстрого косметического ремонта россиянам придется в разгар осенне-зимних штормов вытаскивать со дна тысячи тонн искореженного металлолома, чинить опоры, с нуля изготавливать новую арку на стапелях и молиться, чтобы во время монтажа снова не прилетело. Автомобильное движение по мосту обнулилось на много месяцев вперед. Рядом пока стоит железнодорожная арка, но утром 17 ноября как минимум четыре поезда "Таврия" уже застряли на 2,5–4 часа, а не разошлись ли там опоры от падения многотысячетонной соседки – большой вопрос.

Но самый изысканный бонус этой операции – 6000 тонн российской стали легли прямо на дно Керчь-Еникальского канала. Поскольку за пределами этого искусственного фарватера пролив мелкий, как лужа, судоходство между Черным и Азовским морями официально заблокировано самим Крымским мостом. Россияне только в конце октября – в ноябре после трехмесячной паузы снова начали вывозить краденое и собственное зерно из азовских портов, а теперь их сухогрузы и военные корыта могут разве что разглядывать обломки арки в бинокль.

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В сухом остатке снабжение всей крымской группировки и южного фронта РФ теперь держится на двух костылях: на штормовой паромной переправе, которая зимой больше стоит, чем плывет, и на сухопутном коридоре через Мариуполь и Волноваху, где каждый эшелон и бензовоз едет под прицелом украинских средств поражения. Стратегическая "стройка века" за один вечер превратилась в самый дорогой в мире подводный шлагбаум.

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