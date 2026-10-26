Российская ПВО уже не может не пропускать: в чем причина и на что сделали ставку Силы обороны Украины

Украинские ударные дроны в очередной раз преодолели тысячи километров в воздушном пространстве РФ и нанесли удары по важнейшим предприятиям в Омске. Российская ПВО снова не смогла гарантировать безопасность своим предприятиям даже в настолько глубоком тылу. Накануне же Силы обороны Украины и вовсе уничтожили один из цехов предприятия "Протон", напрямую связанного с производством ПВО. Очевидно, что возможность армии России защититься от ударов с воздуха снижается с каждым днем все больше и больше.

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Во времена СССР ПВО не прикрывала всего воздушного пространства советских республик, а преимущественно была сконцентрирована в их европейской части. После распада Союза возможности России по закрытию своего воздушного пространства от проникновения значительно сократились, но это, тем не менее, не повлияло на наличие (количество) средств малого, среднего и большого радиуса действия.

Однако затянувшаяся полномасштабная война в Украине внесла серьезные коррективы и в эту категорию, создавая в настоящее время настоящий кризис ПВО у российских оккупационных войск, что заметно уже даже не профессиональным наблюдателям.

Но деградацию российской противовоздушной обороны вызвана рядом факторов. И о каждом из них мы сегодня поговорим.

Потери ПВО

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за время полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли более 1 725 средств ПВО.

Генштаб не уточняет по названиям и функциям, что за типы ПВО, а также уничтожены, повреждены или же затрофеены они в каком количестве. Однако сам по себе показатель потерь, понесенных в войнах и конфликтах, за все время существования РФ и даже СССР, не просто самый высокий – это в целом рекорд потерь для любых других войн и конфликтов в современной истории.

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Если же говорить о верифицированных потерях (то есть, фиксируемых при наличии фото или видео уничтоженной/поврежденной/затрофеенной техники), то мониторинговые ресурсы заявляют о потерях более 580 зенитных и ракетных систем, более 150 радарных систем и более 110 комплексов РЭБ.

Замечу, что пропорция верифицированных потерь к реальным – в пределах в 2-3 раза, это вполне допустимое значение для оценки достоверности публикуемой информации официальными источниками. Это как раз говорит о том, что данные Генштаба ВСУ максимально соответствуют действительности.

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Что же до номенклатуры верифицированных потерь систем ПВО у армии страны-агрессора, то выглядит она примерно следующим образом:

ЗУ-23-2 – более 45 единиц; ЗАК С-60 – более 25 ед.; ЗСУ-23-4 "Шилка" – более 15; БТР-3Д "Скрежет" – более 5; 2К22 "Тунгуска" – более 20; ЗРК 9К33 "Оса" – более 45; ЗРК 9К35 "Стрела-10" – более 60; ЗРК "Бук-М1/2/3" – более 160; ЗРК "Тор-М1/2" – более 90; ЗРПК "Панцирь-С1" – более 55; ЗРК С-300/400 – более 60.

Кроме того, среди верифицированных потерь у РОВ имеется категория не опознанных систем либо единичные иностранные образцы, например северокорейский PongaeM-2020.

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Разумеется, реальные цифры потерь намного больше, но даже эти ярко указывают на то, что проблема с нехваткой систем для прикрытия неба (из-за потерь) более чем очевидна.

Кроме того, Силы обороны Украины в 2026 году значительно нарастили охоту на российские системы ПВО. Это привело к тому, что в сентябре вообще был установлен абсолютный рекорд уничтожения этих систем – 86 единиц. Суммарно же с начала 2026 было нейтрализовано более 460 систем ПВО РОВ, что также является самым большим количеством с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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Но не только количественная нехватка комплексов создает кризис ПВО в России.

Дефицит боекомплекта

В 2026 году российские Z-военкоры стали открыто говорить о том, что в подразделениях противовоздушной обороны ВС РФ отмечается нехватка боекомплекта. Не редкость, когда в зоне оперирования ЗРК пролетают украинские ударные дроны, а комплекс не отрабатывает цели, потому что у него попросту отсутствуют зенитные управляемые ракеты. Вполне ожидаемый результат в условиях затяжной войны и масштабирования Украиной производства и налетов по территории России.

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Сначала ПВО России справлялось – в первую очередь за счет имевшегося накопленного боезапаса, но быстрое его расходование привело к дефициту. А российские предприятия, производящие боекомплект для зенитных ракетных комплексов, перестали успевать выдавать необходимые объемы производства.

Сам по себе перелом в вопросах перерасхода БК у РОВ возник с 2024 на 2025 год. На протяжении 2025-го ситуация усугублялась, а в кризис она уже вылилась в 2026 году, о чем уже не могут молчать даже самые прожженные Z-патриоты.

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Но помимо дефицита систем и боекомплекта к ним серьезной проблемой для ПВО РФ становится и такой фактор, как технологическая отсталость.

Технологическая отсталость

Если говорить о самом очевидном – отсталости технологий комплексов ПВО, то тут стоить вспомнить о самом ярком представителе в этой категории ЗРПК "Панцирь-С1". Он задумывался как замена 2К22 "Тунгуска", и изначально имел неплохой вектор развития, но затем, свернув не в том направлении, превратился в самый бездарный комплекс на вооружении РОВ.

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В июне этого года в статье "Будет гореть Москва и не только: что случилось с российской ПВО и почему ЗРПК "Панцирь-С1" стал большой проблемой для врага" я детально расписал, как "Панцирь-С1" стал самым массовым, серийным комплексом на вооружении ВС РФ, при этом являясь наименее эффективной системой в своем классе.

Помимо отсталости самих систем проблемой для России является и то, что ее предприятия по производству ПВО не могут полностью компенсировать те потери, которые ежемесячно несут оккупационные войска.

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Например, Ижевский электромеханический завод "Купол" производит в среднем 2-3 единицы готовой продукции ЗРК "Тор-М2" в месяц. Ульяновский механический завод (УМЗ) сдает аналогично 2-3 ЗРК "Бук-2/3" в месяц. Конструкторское бюро приборостроения им. Шипунова сдает также по 2-3 ЗРПК "Панцирь-С1" в месяц.

Выше я указывал на ежемесячные потери РОВ и они, как мы можем видеть, в разы, а то и до почти в 10 раз отличаются от темпов и объемов производства российскими предприятиями новой продукции.

Например, только в сентябре было верифицировано уничтожение более шести ЗРК "Бук-М2/3". То есть, в 2-3 раза больше чем УМЗ может себе позволить произвести для компенсации этих потерь.

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Причем с 2022 года российские предприятия, производящие ПВО, лишь незначительно нарастили объемы выпуска готовой продукции, чего недостаточно при нынешней интенсивности как потребностей прикрытия воздушного пространства, так и для компенсации потерь.

Но, как мы видим, возникает еще один фактор, влияющий на боеспособность российской ПВО – удары по производственным площадкам.

Удары по производству

23 октября СОУ нанесли ракетный удар по предприятию "Протон" в городе Орел. "Протон" известен своим производством оптоэлектронного оборудования и микромодулей, активно применяемых в производстве таких российских ракет, как С-71 "Ковер", 9М723 "Искандер-М". Это предприятие также входит в цепочку поставок, критически важных для поддержания производства необходимой для ЗРПК "Панцирь-С1" продукции.

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Ранее были нанесены удары по заводу "Искра" в Ульяновске, который производит полупроводниковые приборы и электронные компоненты, применяемые в том числе и в боевой машине 72В6 ЗРПК "Панцирь-С1" и ее модификаций.

Удары также наносились по "Кремний-Эл" в Брянске, по Азовскому оптико-механическому заводу в Азове Ростовской области и ряду других предприятий, которые входят в цепочки производства систем ПВО в РФ.

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То есть, для глубинных ударов по России Украина не просто устраняет ее системы ПВО путем целенаправленной охоты, но и прицельно бьет по предприятиям, которые участвуют в и без того крайне ограниченном при нынешних потребностях производстве.

Выводы

На пятом году полномасштабной войны мы отчетливо видим эффект воздействия на Россию: уничтожением ее, казалось бы, бесконечного противовоздушного потенциала – как оставшегося по наследству от СССР, так и производившемуся в достаточно тепличных условиях последние 35 лет.

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На сегодняшний день Россия теряет на поле боя и даже в тылу систем ПВО в разы больше, чем может произвести. В свою очередь аврально производимые комплексы не могут обеспечить всех потребностей по закрытию воздушного пространства не только количественно, но и качественно. А производящие их предприятия не обладают возможностями резкого наращивания объемов производства готовой продукции. СОУ же перешли к системным ударам по цепочкам поставок критически важных компонентов для ПВО.

Кризис противовоздушной обороны в России – это не просто то, что украинские дроны пролетают тысячи километров в глубокий тыл страны-агрессора и наносят удары по стратегически важным предприятиям. Кризис в том, что с каждым днем, неделей и месяцем ПВО у России становится все меньше и меньше, но никак не наоборот. И это не просто временное явление, а неисправимое, усугубляемое пике, выйти из которого РФ уже никогда не получится.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".