В последние пару лет кадры ежедневных обстрелов Россией украинских городов все реже появляются в американских СМИ. Война для новостного цикла стала обыденностью, и чтобы попасть в новости, а из новостей – в алгоритмы соцсетей, информация теперь должна быть либо эксклюзивной, либо поражать и вызывать сильные эмоции.

Видео дня

Вчерашние видео из Киева, где сотрудники НАН пытались спастись через окна горящего здания, для многих людей в США стали именно такими. Эти кадры облетели все крупные американские СМИ, телеканалы и, что очень важно, появились в смартфонах американцев в их новостных лентах.

Новости о вчерашней атаке на Киев дошли до людей с разными политическими взглядами. Об этом говорили как на либеральных, так и на консервативных платформах.

На страницах одного только FOX News видео собрало тысячи комментариев и сотни репостов, а количество просмотров, по приблизительным подсчетам, достигло нескольких миллионов. С высокой вероятностью эти кадры увидели даже те американцы, которые за международными новостями особо не следят и потребляют ту информацию, которую им принесет Твиттер, Инстаграм или Фейсбук.

Вчера российские дроны прорвались и в их информационный пузырь.

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