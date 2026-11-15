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Российские дроны ежедневно убивают мирных жителей: Бутусов призвал к эвакуации гражданских из Славянска и Краматорска

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read3 мин
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Российские дроны ежедневно убивают мирных жителей: Бутусов призвал к эвакуации гражданских из Славянска и Краматорска
Многие люди не осознают опасности и откладывают выезд. Источник: Getty Images

Журналист и военный эксперт, а ныне командир взвода беспилотных систем бригады "Хартия" Юрий Бутусов призвал организовать принудительную эвакуацию гражданского населения из Славянска и Краматорска, в частности детей, пожилых людей и людей с инвалидностью. Российские захватчики ежедневно наносят удары по городу бомбами, ракетами и сотнями дронов. А промедление с выездом приводит к тому, что люди пытаются спастись, когда уже поздно и гибнут под российскими обстрелами.

Об этом Бутусов сказал в разговоре с журналисткой Ириной Ромалийской, опубликованном на YouTube-канале "Бутусов Плюс".

Враг нарастил удары дронами и авиацией

Юрий Бутусов подчеркнул, что сейчас непосредственной угрозы уличных боев в Славянске и Краматорске нет, поскольку ситуация на этом направлении остается под контролем украинских войск. В то же время Россия увеличивает количество подразделений дальнобойных беспилотников и усиливает авиационные удары, из-за чего мирные жители городов ежедневно гибнут от российских атак.

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"Враг нарастил количество подразделений БпЛА на направлении, дальнобойных дронов, увеличил количество авиационных ударов. И ежедневно российские дроны убивают мирных людей в этих городах", – подчеркнул командир роты БпЛА Юрий Бутусов.

Эвакуацию нужно проводить постепенно

По словам журналиста, часть людей не осознает опасности и откладывает выезд, надеясь переждать обстрелы и позже вернуться в свои дома. Из-за этого эвакуацию часто приходится проводить в последний момент, когда российские дроны уже контролируют значительную часть маршрутов и каждый выезд связан с риском для жизни.

В то же время из-за российских ударов уничтожается логистика, автомобили социальных и медицинских служб, а также сети связи. В случае дальнейшего ухудшения ситуации люди, которые останутся в своих домах, могут оказаться без возможности вызвать помощь.

"Поэтому речь идет о том, что должна быть постепенно реализована операция по выселению людей", – отметил Юрий Бутусов.

Бутусов призвал принудительно эвакуировать детей и маломобильных людей

Отдельно журналист подчеркнул необходимость немедленно вывезти из опасных районов пожилых людей, людей с инвалидностью и тех, кто не может самостоятельно позаботиться о себе. По его словам, они особенно уязвимы во время обстрелов, ведь могут остаться без помощи, если будут разрушены транспортное сообщение и связь.

Также Бутусов заявил, что государство должно обеспечить принудительную эвакуацию всех несовершеннолетних с территорий, которые находятся под интенсивными ударами российских войск. Он обратил внимание на психологический ущерб, который получают дети, оставаясь под постоянными обстрелами, и подчеркнул ответственность взрослых за их безопасность.

По озвученным во время разговора данным, в Славянской общине остаются 924 ребенка, в Краматорской – 334, в Святогорской – 15.

В то же время, по оценке Бутусова, непосредственно в Краматорске до сих пор могут проживать до 15 тысяч гражданских жителей, в частности значительное количество детей. Он предположил, что фактическое число может быть даже выше.

Решение об эвакуации должна рассмотреть Ставка

Бутусов считает, что вопрос ответственности за проведение эвакуации должна рассмотреть Ставка Верховного главнокомандующего. По его мнению, при принятии решения необходимо учесть статистику гибели гражданских, а также риски, которые создает пребывание людей в этих городах.

Он объяснил, что украинские военные не могут оставлять гражданских без помощи, поэтому вынуждены тратить ресурсы на их поддержку и эвакуацию и рисковать жизнью.

"Кто должен отвечать за людей? Безусловно, Ставка Верховного Главнокомандующего должна была бы рассмотреть этот вопрос, изучить статистику гибели мирных жителей. Затем посмотреть, какие возникают проблемы… Наши военные не могут бросить людей, они все равно там находятся – это большое отвлечение ресурсов, это риск для жизни", – подчеркнул Юрий Бутусов.

Как сообщал OBOZ.UA, Славянск постоянно находится под обстрелами российских дронов, ракет и управляемых авиабомб, в городе почти не осталось неповрежденных зданий, многие из них превратились в руины. Сейчас в городе осталось менее 10% населения, которое было до войны. 

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УкраинаКраматорскСлавянскэвакуацияЮрий БутусовЮрий Бутусов
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