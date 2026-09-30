Российские дроны стали более опасными. Россияне начали использовать для их изготовления высококачественные материалы и устанавливать камеры с более высоким разрешением.

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Таким образом, с помощью ударных БПЛА враг может еще и детально видеть ситуацию на земле, также "Шахеды" выполняют функции ретрансляторов. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает "Укринформ".

Что изменили россияне в ударных дронах

Игнат отметил, что оккупанты сейчас перешли к установке более качественных камер на ударных дронах, которыми атакуют Украину.

"Противник использует высококачественные материалы в своих БПЛА, увеличивает разрешение камер. То есть камеры становятся все более дорогими и качественными, что позволяет противнику детально просматривать ситуацию на земле и применять эти БПЛА для тех или иных целей", – пояснил он. Пресс-секретарь ВВС ВСУ отметил возможность использования одного дрона и для нанесения удара, идля проведения разведки, и в качестве ретранслятора, который будет передавать информацию по цепочке. "Поэтому они и летят один за другим…[Они] могут быть связаны mesh-сетью, и таким образом информация может доходить до оператора", – пояснил пресс-секретарь. Когда Игната спросили о работе ретрансляторов, установленных на территории Беларуси, и их использовании для наведения реактивных "Шахедов", он ответил, что Россия уже заявляла о готовности своей спутниковой сети. "И использование mesh-сетей, действительно, имеет место. Конечно, это довольно опасно", – сказал Игнат. Использует ли Россия белорусские вышки, он точно сказать не смог. "Но мы часто видим вдоль украинско-белорусской границы, как дроны, следуя друг за другом, преодолевают большие расстояния, и поэтому исключать ничего нельзя. Здесь уже нужно спрашивать у нашей разведки, есть ли такие факты или нет", – отметил он. Как сообщал OBOZ.UA, внештатный советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов Как сообщал OBOZ.UA, внештатный советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснил, как Россия смогла заснять на видео свой удар по "Инкому" в Киеве. По его словам, съемку вел еще один "Шахед", который затем уничтожил склад McDonald's в Киевской области.