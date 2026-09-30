Российские дроны стали опаснее: Игнат рассказал, как враг модернизирует БпЛА
Российские дроны стали более опасными. Россияне начали использовать для их изготовления высококачественные материалы и устанавливать камеры с более высоким разрешением.
Таким образом, с помощью ударных БПЛА враг может еще и детально видеть ситуацию на земле, также "Шахеды" выполняют функции ретрансляторов. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает "Укринформ".
Что изменили россияне в ударных дронах
Игнат отметил, что оккупанты сейчас перешли к установке более качественных камер на ударных дронах, которыми атакуют Украину.
"Противник использует высококачественные материалы в своих БПЛА, увеличивает разрешение камер. То есть камеры становятся все более дорогими и качественными, что позволяет противнику детально просматривать ситуацию на земле и применять эти БПЛА для тех или иных целей", – пояснил он.
Пресс-секретарь ВВС ВСУ отметил возможность использования одного дрона и для нанесения удара, идля проведения разведки, и в качестве ретранслятора, который будет передавать информацию по цепочке.
"Поэтому они и летят один за другим…[Они] могут быть связаны mesh-сетью, и таким образом информация может доходить до оператора", – пояснил пресс-секретарь.
Когда Игната спросили о работе ретрансляторов, установленных на территории Беларуси, и их использовании для наведения реактивных "Шахедов", он ответил, что Россия уже заявляла о готовности своей спутниковой сети.
"И использование mesh-сетей, действительно, имеет место. Конечно, это довольно опасно", – сказал Игнат.
Использует ли Россия белорусские вышки, он точно сказать не смог.
"Но мы часто видим вдоль украинско-белорусской границы, как дроны, следуя друг за другом, преодолевают большие расстояния, и поэтому исключать ничего нельзя. Здесь уже нужно спрашивать у нашей разведки, есть ли такие факты или нет", – отметил он.Как сообщал OBOZ.UA, внештатный советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснил, как Россия смогла заснять на видео свой удар по "Инкому" в Киеве. По его словам, съемку вел еще один "Шахед", который затем уничтожил склад McDonald's в Киевской области.
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