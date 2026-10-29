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Российские "Герани-5" уже разгоняются до 1000 км/ч: "Флеш" рассказал, какие компоненты нашли в дронах. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
2,1 т.
Российские "Герани-5" уже разгоняются до 1000 км/ч: "Флеш" рассказал, какие компоненты нашли в дронах. Фото
Россия продолжает совершенствовать беспилотники

Российские ударные беспилотники продолжают совершенствовать, а в их обломках украинские специалисты регулярно находят новые компоненты. В частности, в "Шахедах" обнаруживают китайские двигатели, антенны, модемы и камеры.

В то же время новейшие российские дроны "Герань-5" во время маневров в отдельных случаях разгонялись до 1000 км/ч. Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов во время выставки девяти сбитых дронов, которую организовали в Киеве.

Какие компоненты находят в российских дронах

Украинские специалисты регулярно обнаруживают новые компоненты в российских ударных беспилотниках "Шахед". В частности, в них продолжают находить китайские двигатели, антенны, модемы, камеры и другие ключевые элементы.

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Эксперт также убежден, что китайские инженеры участвуют в разработке отдельных технических решений для российских беспилотников.

"Герани-5" могут разгоняться до 1000 км/ч

По словам Бескрестнова, российские беспилотники "Герань-5" уже способны разгоняться до 1000 км/ч во время маневров.

Украинские военные зафиксировали отдельные случаи, когда новейшие российские дроны достигали такой скорости.

Российские ''Герани-5'' уже разгоняются до 1000 км/ч: ''Флеш'' рассказал, какие компоненты нашли в дронах. Фото

Российские "Герани-5" уже разгоняются до 1000 км/ч – Флеш. Источник: OBOZ.UA

Российские ''Герани-5'' уже разгоняются до 1000 км/ч: ''Флеш'' рассказал, какие компоненты нашли в дронах. Фото

Российские "Герани-5" уже разгоняются до 1000 км/ч – Флеш. Источник: OBOZ.UA

Российские ''Герани-5'' уже разгоняются до 1000 км/ч: ''Флеш'' рассказал, какие компоненты нашли в дронах. Фото

Российские "Герани-5" уже разгоняются до 1000 км/ч – Флеш. Источник: OBOZ.UA

Россия продолжает совершенствовать беспилотники

Сергей "Флеш" предупреждает, что Россия постоянно работает над совершенствованием своих беспилотников. К разработкам привлекают большое количество инженеров и молодых специалистов.

Обнаружение новых компонентов в российских дронах и зафиксированные случаи их разгона до 1000 км/ч свидетельствуют о продолжении работы над развитием этих беспилотников.

Российские ''Герани-5'' уже разгоняются до 1000 км/ч: ''Флеш'' рассказал, какие компоненты нашли в дронах. Фото

Российские "Герани-5" уже разгоняются до 1000 км/ч – Флеш. Источник: OBOZ.UA

Российские ''Герани-5'' уже разгоняются до 1000 км/ч: ''Флеш'' рассказал, какие компоненты нашли в дронах. Фото

Российские "Герани-5" уже разгоняются до 1000 км/ч – Флеш. Источник: OBOZ.UA

Российские ''Герани-5'' уже разгоняются до 1000 км/ч: ''Флеш'' рассказал, какие компоненты нашли в дронах. Фото

Российские "Герани-5" уже разгоняются до 1000 км/ч – Флеш. Источник: OBOZ.UA

Российские ''Герани-5'' уже разгоняются до 1000 км/ч: ''Флеш'' рассказал, какие компоненты нашли в дронах. Фото

Российские "Герани-5" уже разгоняются до 1000 км/ч – Флеш. Источник: OBOZ.UA

Российские ''Герани-5'' уже разгоняются до 1000 км/ч: ''Флеш'' рассказал, какие компоненты нашли в дронах. Фото

Российские "Герани-5" уже разгоняются до 1000 км/ч – Флеш. Источник: OBOZ.UA

Российские ''Герани-5'' уже разгоняются до 1000 км/ч: ''Флеш'' рассказал, какие компоненты нашли в дронах. Фото

Российские "Герани-5" уже разгоняются до 1000 км/ч – Флеш. Источник: OBOZ.UA

Российские ''Герани-5'' уже разгоняются до 1000 км/ч: ''Флеш'' рассказал, какие компоненты нашли в дронах. Фото

Российские Герани-5 уже разгоняются до 1000 км/ч – Флеш. Источник: OBOZ.UA

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия начала бить по Украине новой модификацией реактивного дрона (или малогабаритной крылатой ракеты) "Герань-5". Она называется "Герань-5 К5-К" и отличается от стандартной версии системой оптической навигации.

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