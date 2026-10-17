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Российские оккупанты расстреляли украинских военнопленных на Гуляйпольском направлении: что известно

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
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Российские оккупанты расстреляли украинских военнопленных на Гуляйпольском направлении: что известно
Правоохранители устанавливают причастных к преступлению. Источник: Росмедиа

На Гуляйпольском направлении Запорожской области российские военнослужащие, по предварительным данным, взяли украинских защитников в плен и расстреляли их. По факту гибели военнопленных начато досудебное расследование.

Дело квалифицировано как военное преступление, повлекшее гибель людей. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Что известно о расстреле военнопленных

По предварительным данным следствия, на Гуляйпольском направлении Запорожской области российские военные взяли в плен украинских защитников, после чего расстреляли их.

Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей.

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Правоохранители устанавливают причастных к преступлению

В рамках уголовного производства следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, непосредственных исполнителей расстрела, а также лиц, которые могли отдать приказ об убийстве украинских военнопленных.

Правоохранители изучают материалы, переданные украинскими военными. В частности, изучают данные перехваченных переговоров представителей вооруженных сил РФ.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 2 сентября 2026 года вблизи Доброполья в Донецкой области оккупанты взяли в плен двух военнослужащих Национальной гвардии Украины, а впоследствии расстреляли их. Защитники выполняли боевую задачу и находились на огневой позиции в лесополосе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что с начала полномасштабного вторжения России зафиксировано не менее 345 случаев казни украинских военнослужащих, сдавшихся в плен. Об этом рассказывал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Омбудсман также отметил, что оккупанты убивают украинских пленных не только на поле боя, но и в местах содержания в России и на временно оккупированных территориях Украины. По данным Лубинеца, 95% украинских военнопленных подвергаются пыткам.

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