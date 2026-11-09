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Российские солдаты на поле боя "прикрываются" африканцами: ГУР перехватило интересный разговор

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
3,7 т.
Российские солдаты на поле боя "прикрываются" африканцами: ГУР перехватило интересный разговор
Российский солдат. Иллюстративное фото. Источник: РосСМИ

Российские военные используют завербованных граждан африканских стран в качестве живого щита при передвижении по опасным участкам фронта. Оккупантов из 39-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ разоблачили благодаря перехваченному разговору, в котором один из захватчиков приказал отправить наемника впереди группы.

Об этом в Telegram сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. По данным военной разведки, россияне используют иностранцев для прикрытия при передвижении по так называемой килл-зоне – участку местности, который находится под угрозой поражения.

Россияне отправляют наемников впереди себя

Во время разговора один из российских военных инструктировал другого, как передвигаться по тропе. Он приказывал двигаться спокойно, прислушиваться к небу и отправить завербованного африканца примерно за 20 метров впереди себя.

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"По тропе, по тропе иди все время: спокойно иди, небо слушай – "шоколадного" впереди себя пускай. Пусть идет метрах в двадцати", – сказал оккупант.

В ГУР отметили, что этот эпизод демонстрирует отношение российского командования к иностранцам, которых оно привлекает к войне против Украины. По оценке украинской разведки, такие наемники для оккупантов – лишь расходный материал.

В ГУР МО Украины подчеркнули, что иностранцы, оказавшиеся в рядах российской армии и желающие сохранить жизнь, могут сдаться в плен. Для этого разведка рекомендует воспользоваться ботом проекта "Хочу жить" в Telegram.

Как Россия вербует африканцев для войны против Украины

Напомним, Россия развивает в Африке масштабную сеть информационного влияния, используя местные радиостанции, журналистов, блогеров и цифровые платформы для распространения кремлевской пропаганды. По данным ГУР, таким образом Москва формирует благоприятную среду для вербовки граждан африканских стран в российскую армию.

В частности, иностранцев заманивают обещаниями высокооплачиваемой гражданской работы, крупных выплат и российского гражданства, а после прибытия в РФ заставляют подписывать военные контракты. По состоянию на октябрь 2026 года украинская разведка установила данные как минимум 5451 гражданина 43 африканских государств, заключивших контракты с вооруженными силами России.

Как писал OBOZ.UA, посольство России в Гане опровергло вербовку граждан африканских стран в российскую армию, назвав такие обвинения ложными. В то же время эти заявления противоречат выводам международной комиссии ООН.

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