Российские военные блогеры запаниковали из-за новых терминалов спутниковой связи Украины: в чем дело

В России почти все Z-каналы опубликовали сообщение о якобы использовании Силами обороны для дальнобойных ударов новых терминалов спутниковой связи. Эта новость вызвала у российских "военкоров" настоящую истерику.

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На панику пропагандистов отреагировал советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. Он напомнил врагу, что помимо Starlink существуют и другие системы.

Что сказал Бескрестнов

Свой ответ на Z-истерики "Флеш" начал с легкой интриги.

"Я не подтверждаю и не опровергаю эту информацию от врага!!! Все каналы противника сегодня сообщили, что мы используем для дипстрайков новые терминалы спутниковой связи. Я не знаю, почему это вызвало такой фурор в СМИ РФ, ведь такие технологии уже давно не являются чем-то уникальным", – написал советник президента.

"Флеш" прокомментировал фотографии, распространенные вражескими пабликами.

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"Речь идет о терминале, который может работать с низкоорбитальными спутниками и геостационарными спутниками. Вместо привычной тарелки антенная система выглядит как у "Старлинк". Плоская антенна формирует условные лучи, которые сопровождают спутник. Так работает, например, антенна бренда Kymeta. На этот раз они говорят о терминале SmartLite Sirius компании HiSky", – отметил Бескрестнов.

Упомянутый терминал значительно компактнее большинства конкурентов. Его размеры – всего 60 на 30 см, вес – 6 кг.

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"Терминалы такого типа действительно могут поддерживать связь в движении, но это не Starlink. Скорость может достигать максимум 2 Мбит/с, а задержки сигнала при работе через геостационарные спутники будут слишком большими для работы в режиме онлайн", – резюмировал советник Зеленского.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Флеш" рассказал, как работает новая защита от реактивных "Шахедов".

По его словам, над Киевом создали РЭБ-купол.