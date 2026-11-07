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Российские военные блогеры запаниковали из-за новых терминалов спутниковой связи Украины: в чем дело

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
1,1 т.
Российские военные блогеры запаниковали из-за новых терминалов спутниковой связи Украины: в чем дело
Украинский военный с беспилотником. Источник: Facebook/22 ОМБр

В России почти все Z-каналы опубликовали сообщение о якобы использовании Силами обороны для дальнобойных ударов новых терминалов спутниковой связи. Эта новость вызвала у российских "военкоров" настоящую истерику.

На панику пропагандистов отреагировал советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. Он напомнил врагу, что помимо Starlink существуют и другие системы.

Что сказал Бескрестнов

Свой ответ на Z-истерики "Флеш" начал с легкой интриги.

не подтверждаю и не опровергаю эту информацию от врага!!! Все каналы противника сегодня сообщили, что мы используем для дипстрайков новые терминалы спутниковой связи. Я не знаю, почему это вызвало такой фурор в СМИ РФ, ведь такие технологии уже давно не являются чем-то уникальным", – написал советник президента.

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"Флеш" прокомментировал фотографии, распространенные вражескими пабликами.

Российские военные блогеры запаниковали из-за новых терминалов спутниковой связи Украины: в чем дело

Россиян напугали терминалы спутниковой связи. Источник: t.me/serhii_flash

Российские военные блогеры запаниковали из-за новых терминалов спутниковой связи Украины: в чем дело

Россиян напугали терминалы спутниковой связи. Источник: t.me/serhii_flash

Российские военные блогеры запаниковали из-за новых терминалов спутниковой связи Украины: в чем дело

Россиян напугали терминалы спутниковой связи. Источник: t.me/serhii_flash

"Речь идет о терминале, который может работать с низкоорбитальными спутниками и геостационарными спутниками. Вместо привычной тарелки антенная система выглядит как у "Старлинк". Плоская антенна формирует условные лучи, которые сопровождают спутник. Так работает, например, антенна бренда Kymeta. На этот раз они говорят о терминале SmartLite Sirius компании HiSky", – отметил Бескрестнов.

Упомянутый терминал значительно компактнее большинства конкурентов. Его размеры – всего 60 на 30 см, вес – 6 кг.

"Терминалы такого типа действительно могут поддерживать связь в движении, но это не Starlink. Скорость может достигать максимум 2 Мбит/с, а задержки сигнала при работе через геостационарные спутники будут слишком большими для работы в режиме онлайн", – резюмировал советник Зеленского.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Флеш" рассказал, как работает новая защита от реактивных "Шахедов".

По его словам, над Киевом создали РЭБ-купол.

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Война в УкраинеВзрывы в РоссииУкраинаРоссияStarlinkБПЛАСергей Бескрестнов ("Флеш")Сергей Бескрестнов ("Флеш")
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