Российские военные используют Гуляйполе в качестве плацдарма для наступления на Запорожье: в ВСУ раскрыли замысел врага

Российские войска после оккупации Гуляйполя используют город в качестве логистического плацдарма для сосредоточения личного состава, техники и подготовки новых атак. По оценке украинской разведки, таким образом оккупанты пытаются создать условия для дальнейшего продвижения в направлении Запорожья и блокирования областного центра.

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Об этом сообщил 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ. Российские военные обустраивают в Гуляйполе места сосредоточения личного состава, командные пункты и укрытия для операторов БПЛА, используя промышленные объекты, ангары и подвалы многоэтажных зданий.

Почему Гуляйполе важно для российского наступления

Гуляйполе расположено вблизи стыка Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей. Через город проходят транспортные маршруты, которые позволяют российским войскам перебрасывать подкрепление и ресурсы сразу по нескольким направлениям.

До оккупации Гуляйполе почти четыре года оставалось одним из важных опорных пунктов украинской обороны. Теперь российские войска пытаются использовать городскую застройку и транспортную сеть для развития наступательных действий на юге Украины.

По оценке украинской разведки, конечная цель такого использования города — создание условий для продвижения в сторону Запорожья и блокирования областного центра.

Силы обороны наносят удары по российской логистике

Одной из ключевых задач украинских военных является разрушение логистики, обеспечивающей российскую группировку в Гуляйполе.

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Основной маршрут снабжения проходит через Марфополь. Расстояние от него до Гуляйполя составляет менее 10 км, а до украинских позиций — менее 20 км. Из-за этого российский транспорт, техника, цистерны с топливом и подкрепление находятся в зоне поражения украинской артиллерии и ударных беспилотников.

Подразделения Сил обороны под оперативным командованием 7-го корпуса ДШВ применяют дроны средней дальности, в частности Darts. Удары по маршрутам снабжения затрудняют доставку ресурсов и подготовку россиян к новым штурмам.

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Кроме того, украинские военные работают над уничтожением инфраструктуры, которую россияне используют для перемещения войск и грузов.

В частности, серия авиаударов по мостам вблизи Пологов существенно затруднила логистику российской группировки и ограничила возможности противника по переброске техники и подкрепления.

Из-за нарушения основных маршрутов снабжения российские войска всё чаще вынуждены использовать мототранспорт вместо крупногабаритной техники. Такие группы более уязвимы для украинских средств поражения.

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На Гуляйпольском направлении сформировалась 20-километровая зона поражения

По данным 7-го корпуса ДШВ, на Гуляйпольском направлении зона поражения уже достигает 20 км. В пределах этой зоны украинские беспилотные системы и артиллерия существенно ограничивают возможности россиян приближать силы и технику к передовому краю.

Одним из приоритетов Сил обороны является обнаружение и уничтожение российских операторов БПЛА. Оккупанты прячут их в городской застройке Гуляйполя, используя промышленные сооружения и подвалы.

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В то же время российские войска продолжают тактику инфильтрации. Небольшие пехотные группы пытаются проникать через украинские оборонительные линии, после чего украинская пехота вступает с ними в непосредственный бой и останавливает их дальнейшее продвижение.

Таким образом, украинские военные одновременно наносят удары по логистике, операторам БПЛА, технике и штурмовым группам противника. В 7-м корпусе ДШВ отмечают, что это является частью системной работы Сил обороны по истощению российской группировки, которая использует Гуляйполе в качестве базы для дальнейших наступательных действий.