Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" продолжают совершать диверсии , бьющие по российской логистике. Они нанесли ряд ударов по железной дороге на временно оккупированной территории Украины.

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Из строя выведены железнодорожные шкафы на ветке Донецк – Мелитополь. Подробности сообщили в Telegram-канале "Атеш".

Партизаны нарушили движение на железнодорожной ветке Донецк – Мелитополь

В "Атеш" рассказали о "подарке", который сделали оккупантам в преддверии "дня воссоединения" оккупированных украинских территорий с РФ: так пропаганда государства-агрессора называет день, когда захваченные части украинских областей были вписаны в конституцию РФ как часть России.

Пока пропагандисты готовятся к "празднику" – партизаны "продолжают логистический локдаун армии оккупантов" на ВОТ Украины.

"На железнодорожном направлении Донецк – Мелитополь выведены из строя три ж/д шкафа в районах населенных пунктов Луганское, Розовка и Молочанск. Без этих узлов нарушается управление движением эшелонов: сигнализация, стрелки и связь на перегонах", – заявили в движении.

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В "Атеш" подчеркнули, что продолжают перерезать пути снабжения российской группировки на юге Украины.

"Боеприпасы, техника и живая сила оккупантов зависят от этой железной дороги – и мы отрезаем их от снабжения. Путин не планирует останавливать войну, несмотря на огромные потери, и готовит широкую мобилизацию. Российскую армию и путинский режим необходимо остановить ради общего блага", – отмечено в сообщении.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, на Лиманском направлении продолжается операция Сил обороны, известная под названием "Вивальди". Потери РФ в ходе этой операции превышают ожидания.

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В ходе третьего этапа, как рассказали на днях в 3 армейском корпусе, защитники освободили три села и восстановили контроль над еще двумя населенными пунктами.

Оккупантов выбили из Нового, Редкодуба и Катериновки, армия РФ потеряла около 2 000 человек личного состава, более 250 захватчиков сдались в плен.

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