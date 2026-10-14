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"Российскую пехоту уничтожали в заранее созданных зонах обстрела": стало известно, какую роль в операции "Вивальди" сыграла полная информационная тишина. Видео

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read3 мин
icon 2,1 т.
"Российскую пехоту уничтожали в заранее созданных зонах обстрела": стало известно, какую роль в операции "Вивальди" сыграла полная информационная тишина. Видео
Украинский военнослужащий, иллюстративное фото

В ходе четвёртого этапа операции "Вивальди" в Донецкой области украинские военные освободили Зеленую Долину, Липовое и Колодцы и вернули под свой контроль около 101 кв. км территории. Важную роль в продвижении сыграла полная информационная тишина, которая помогла дезориентировать российское командование.

Подробности операции и её результаты раскрыл Третий армейский корпус Вооружённых сил Украины в своём Telegram-канале. Военные опубликовали видео с объяснением тактики наступления и ключевых факторов его успеха.

Как украинские военные создавали зоны контроля

На предварительном этапе операции украинские подразделения заняли новые позиции и взяли под контроль высоты. На четвёртом этапе там оборудовали наблюдательные пункты и разместили корректировщиков огня. Благодаря этому оккупанты оказались в низине под перекрёстным огнём и начали бежать.

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Украинские группы продвигались по лесополосам, обходя российские узлы обороны. Одновременно с помощью беспилотных систем создавали специальные участки для поражения противника в районе изоляции.

''Российскую пехоту уничтожали в заранее созданных зонах обстрела'': стало известно, какую роль в операции ''Вивальди'' сыграла полная информационная тишина. Видео

Прицел на российского оккупанта перед поражением. Источник: Скриншот

''Российскую пехоту уничтожали в заранее созданных зонах обстрела'': стало известно, какую роль в операции ''Вивальди'' сыграла полная информационная тишина. Видео

Украинские дроны атакуют противника. Источник: Скриншот

Только на одном таком участке размером 100 на 100 метров было уничтожено более 250 российских оккупантов, сообщили в Третьем армейском корпусе. Операторы дронов прозвали такие места "жмурятнями".

Несмотря на значительные потери, россияне продолжали прибывать на эти участки, повторяя путь предыдущих штурмовых групп.

''Российскую пехоту уничтожали в заранее созданных зонах обстрела'': стало известно, какую роль в операции ''Вивальди'' сыграла полная информационная тишина. Видео

Операция "Вивальди": поражение российских оккупантов. Источник: Скриншот

Почему информационная тишина была важна

В Третьем армейском корпусе отметили, что важную роль в успехе операции сыграла не только огневая мощь, но и полная информационная тишина.

В то же время в российской армии, по оценке украинских военных, информация о ситуации на фронте искажалась при передаче от командиров рот к командирам батальонов и полков. Из-за этого российское командование не имело объективной картины того, что происходило на поле боя.

Кого Россия бросала в бой после исчерпания резервов

Когда штатные резервы российской армии иссякли, командование начало отправлять на штурмы военных, чьи обычные задачи не предусматривали участия в таких боях. По данным Третьего армейского корпуса, к ним относились такелажники, экипажи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и танкисты.

Впоследствии к штурмам привлекли раненых российских военных и иностранных наемников. Как отметили в корпусе, оккупанты массово сдавались в плен и хаотично отступали, что позволяло украинским подразделениям продвигаться вперед.

''Российскую пехоту уничтожали в заранее созданных зонах обстрела'': стало известно, какую роль в операции ''Вивальди'' сыграла полная информационная тишина. Видео

Раненые российские оккупанты, которых ВСУ взяли в плен. Источник: Скриншот

Каких результатов достигли за четыре этапа

За четыре этапа операции "Вивальди" Силы обороны освободили 277 кв. км территории. В Третьем армейском корпусе также сообщили о следующих результатах:

  • Уничтожено около 68 тысяч вражеских дронов.
  • Поражено более 3800 единиц российской техники.
  • Около 8 тысяч российских военнослужащих потеряно.
  • Более 3300 тонн грузов наземные роботизированные комплексы доставили на передовую.

По данным корпуса, роботизированные комплексы обеспечили почти 80% потребностей пехоты в логистических перевозках.

В Третьем армейском корпусе отметили, что теперь российским войскам на пути к так называемому поясу крепостей придется штурмовать украинские позиции в лоб. По мнению военных, это позволит уменьшить потери Сил обороны и увеличить потери противника.

В корпусе подчеркивают, что операция "Вивальди" продемонстрировала эффективность асимметричных решений: они позволяют возвращать территории меньшими силами, наносить противнику значительные потери и в то же время сохранять жизни украинских военных.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по словам командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого, операция "Вивальди" помогла сорвать наступление российской группировки "Запад" и ослабить давление на Купянск-Вузловой. Также украинские военные не позволили противнику обойти Славянско-Краматорскую агломерацию с флангов и перерезать трассу Харьков – Славянск, которая имеет важное логистическое значение для украинских сил на Донбассе.

Всего за время операции Силы обороны вернули под полный контроль Украины 16 населенных пунктов. В девяти из них провели деоккупацию, а еще в семи ликвидировали российскую инфильтрацию и зачистили территорию от оккупантов.

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