Российский дрон атаковал многоквартирный дом в Бердичеве: повреждены пять этажей, есть пострадавшие. Фото и видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыВ РФ готовят ракету, которая достанет до Львова, но катастрофы не будет. Интервью с генералом РоманенкоВ РФ готовят ракету, которая достанет до Львова, но катастрофы не будет. Интервью с генералом РоманенкоИллюстрация. ГороскопВ октябре судьба подарит новый шанс трем знакам зодиака: начнется удачный период"Пехота противника пытается проникать": в Силах обороны назвали самое горячее направление фронта. Карта"Пехота противника пытается проникать": в Силах обороны назвали самое горячее направление фронта. Карта"Россия занимается возмездием": в Кремле сделали циничное заявление об ударах по Украине"Россия занимается возмездием": в Кремле сделали циничное заявление об ударах по УкраинеНародная артистка Смородина раскрыла секрет своей "дешевой" квартиры рядом с Офисом ПрезидентаНародная артистка Смородина раскрыла секрет своей "дешевой" квартиры рядом с Офисом ПрезидентаДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояВ Черном море атаковано турецкое судно с зерном из Украины: есть погибшие. Фото и видеоВ Черном море атаковано турецкое судно с зерном из Украины: есть погибшие. Фото и видеоИдеальные для тонких волос: какие короткие прически создают объемИдеальные для тонких волос: какие короткие прически создают объемИллюстрация — пограничник Польши проверяет документыУкраинку, которая ехала из ЕС, не пустили в Украину: что она нарушила и как следует поступать

Российский дрон атаковал многоквартирный дом в Бердичеве: повреждены пять этажей, есть пострадавшие. Фото и видео

Даниил Борщ
Даниил Борщ
Time to read2 мин
icon 3,4 т.
Российский дрон атаковал многоквартирный дом в Бердичеве: повреждены пять этажей, есть пострадавшие. Фото и видео
5 октября в Бердичеве в результате атаки российского БПЛА повреждена квартира. Источник: Коллаж OBOZ.UA/Telegram/ГСЧС Украины

5 октября в Бердичеве Житомирской области в результате атаки российского дрона были повреждены квартиры с 4-го по 9-й этаж многоэтажного дома. Один человек пострадал.

Об этом в Telegram сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели опубликовали фото и видео с места удара, на которых видны последствия атаки.

Что известно

Российский дрон атаковал многоквартирный дом в Бердичеве: повреждены пять этажей, есть пострадавшие. Фото и видео

Последствия атаки на Бердичев. Источник: Telegram/ГСЧС Украины

Российский дрон атаковал многоквартирный дом в Бердичеве: повреждены пять этажей, есть пострадавшие. Фото и видео

Последствия атаки на Бердичев. Источник: Telegram/ГСЧС Украины

Читайте также
Катя ПомазанКатя Помазан
icon 15,7 т.
"Россия уже готовится к появлению баллистики в Украине": Купер объяснил, на что делает ставку Кремль
icon 15,7 т.
"Россия уже готовится к появлению баллистики в Украине": Купер объяснил, на что делает ставку Кремль
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 8,1 т.
"Нужна большая стратегия": Драпатый представил на рассмотрение СНБО свой "план войны" – медиа
icon 8,1 т.
"Нужна большая стратегия": Драпатый представил на рассмотрение СНБО свой "план войны" – медиа
Анна ЯкубецАнна Якубец
icon 7,7 т.
Двигатель уже не китайский: в ГУР раскрыли данные о "начинке" новой модификации российских реактивных БПЛА "Герань-4"
icon 7,7 т.
Двигатель уже не китайский: в ГУР раскрыли данные о "начинке" новой модификации российских реактивных БПЛА "Герань-4"

В результате удара были повреждены квартиры с 4-го по 9-й этаж одного из многоэтажных домов в Бердичеве. В одной из квартир также возник пожар.

Российский дрон атаковал многоквартирный дом в Бердичеве: повреждены пять этажей, есть пострадавшие. Фото и видео

Последствия атаки на Бердичев. Источник: Telegram/ГСЧС Украины

Российский дрон атаковал многоквартирный дом в Бердичеве: повреждены пять этажей, есть пострадавшие. Фото и видео

Последствия атаки на Бердичев. Источник: Telegram/ГСЧС Украины

Спасатели ликвидировали возгорание. На месте происшествия работали психологи ГСЧС, к которым за помощью обратились девять человек.

Российский дрон атаковал многоквартирный дом в Бердичеве: повреждены пять этажей, есть пострадавшие. Фото и видео

Последствия атаки на Бердичев. Источник: Telegram/ГСЧС Украины

Российский дрон атаковал многоквартирный дом в Бердичеве: повреждены пять этажей, есть пострадавшие. Фото и видео

Последствия атаки на Бердичев. Источник: Telegram/ГСЧС Украины

Кроме того, в одном из районов Житомирской области в результате вражеской атаки загорелась сухая трава. Пожар также ликвидировали спасатели.

Российский дрон атаковал многоквартирный дом в Бердичеве: повреждены пять этажей, есть пострадавшие. Фото и видео

Последствия атаки на Бердичев. Источник: Telegram/ГСЧС Украины

Россия продолжает атаковать Украину

5 октября Россия атаковала Харьков как минимум тремя КАБами, поразив жилой дом в Слободском районе. На месте удара вспыхнул пожар, также были повреждены жилые дома и складские помещения.

По последним данным, в результате атаки погибли три человека, ещё 25 пострадали. Под завалами дома могли оставаться люди, поэтому на месте продолжалась поисково-спасательная операция.

5 октября во время российской дроновой атаки боеприпас упал вблизи пункта пропуска "Паланка" на границе Украины и Молдовы. В результате удара были повреждены автобус и кабину управления, а сотрудник пограничной полиции получил легкие травмы.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 5 октября Россия атаковала Украину 205 ударными беспилотниками различных типов. Силы ПВО обезвредили 172 вражеские цели, однако попадания зафиксировали в 13 местах.

Похожие темы
Российские обстрелыВойна в УкраинеВойны России против УкраиныУкраинаБердичевБПЛАГСЧС
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться