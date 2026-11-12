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Российский дрон атаковал пассажирский автобус в Запорожской области: есть раненые

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
1,0 т.
Российский дрон атаковал пассажирский автобус в Запорожской области: есть раненые
Пострадавшим оказывают необходимую помощь. Источник: ГСЧС / Иллюстративное фото

Российские войска продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру и транспорт, подвергая опасности мирных жителей. Очередной целью российского беспилотника стал пассажирский автобус, который перевозил людей в Запорожском районе.

В момент удара внутри находилось около полутора десятков пассажиров, поэтому атака привела к ранениям среди гражданских. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин.

Сколько людей пострадали в результате атаки

По предоставленной информации, российский дрон атаковал рейсовый пассажирский автобус в Запорожском районе. На момент удара в транспортном средстве находились примерно 12–15 человек.

В результате атаки ранения получили три женщины. Состояние одной из пострадавших оценивают как тяжелое.

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Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Российский дрон атаковал пассажирский автобус в Запорожской области: есть раненые

Российский дрон атаковал пассажирский автобус в Запорожской области. Источник: t.me/zoda_gov_ua

Российский дрон атаковал пассажирский автобус в Запорожской области: есть раненые

Публикация. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 8 ноября, российские войска беспилотником атаковали спасателей ГСЧС в Запорожском районе. Спасатели работали на месте предыдущего российского удара, когда оккупанты нанесли повторный удар. 

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