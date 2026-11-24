Во вторник, 24 ноября, российские оккупанты атаковали беспилотником железнодорожную станцию Коростень Житомирской области. В результате российского удара погиб один человек, еще двое получили ранения.

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Об этом сообщили в Укрзалізниці. Железнодорожники эвакуировали людей в укрытие из здания вокзала и электропоезда, который в это время находился рядом. Никто из работников не пострадал.

Что известно

Россия атаковала железнодорожную станцию в Коростене утром 24 ноября. Отмечается, что в момент удара возле вокзала находился электропоезд. Мониторинговый центр Укрзалізниці предупредил об угрозе. Бригада электропоезда объявила о повышенной опасности и объявила эвакуацию. Железнодорожники также эвакуировали людей из здания вокзала. Здесь есть большое стационарное укрытие, куда и перешли работники железной дороги, бригада электропоезда и большинство пассажиров. Никто из работников не пострадал.

В Укрзалізнице подчеркнули, что после объявления повышенной опасности критически важно четко следовать инструкциям железнодорожников и объявлениям, которые звучат. Это спасает жизни. "Оставаться рядом с железнодорожной инфраструктурой во время объявленной повышенной опасности, когда железнодорожники проводят эвакуацию, – значит подвергать себя смертельной опасности. Следуйте инструкциям и путешествуйте безопасно!" – говорится в сообщении.