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Российский офицер перешел на сторону Украины и помог уничтожить сотни оккупантов: в WSJ раскрыли подробности операций

Анна ЯкубецАнна Якубец
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Российский офицер перешел на сторону Украины и помог уничтожить сотни оккупантов: в WSJ раскрыли подробности операций
Лев Ступников, который помог уничтожить сотни оккупантов. Источник: WSJ

26-летний российский офицер Лев Ступников перешел на сторону Украины в российско-украинской войне и помог уничтожить более 300 захватчиков. Он передавал данные украинской разведке о местах расположения оккупантов и в конце концов смог покинуть место службы в российской армии, пересечь линию фронта и присоединиться к защите Украины.

Сейчас он служит в Российском добровольческом корпусе. Об истории военного, который сразу почувствовал несправедливость развязанной диктатором Путиным войны и сделал всё, чтобы помочь украинским бойцам, рассказало издание WSJ.

Не хотел воевать

Лев Ступников окончил военную академию в Санкт-Петербурге. Однако связывать свою жизнь с военной службой он не хотел, и к моменту женитьбы на своей возлюбленной в 2021 году он уже планировал жизнь вне армии. В частности, он мечтал стать инструктором по фитнесу.

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В первые дни полномасштабного вторжения России в Украину Лев смотрел видео, как российские вертолеты сбрасывают бомбы на мирные украинские города, и был очень возмущен увиденным насилием. Он не хотел принимать в этом участие. Его мама была на его стороне и всячески поддерживала сына.

"Они сбрасывали бомбы на невинных мирных жителей, — сказал он. — Это было зло".

Служба на фронте

Ступников попал на фронт в конце 2023 года. Его назначили главным офицером связи батальона, перед которым стояла задача помочь в захвате Угледара. Однако он уже тогда разочаровался в российской армии и был возмущён жестокостью и несправедливостью этой войны, особенно в отношении мирных жителей.

В феврале 2024 года его мать связалась с Дмитрием Карпенко, программистом, тесно сотрудничавшим с украинской разведкой, после чего Ступников решил передавать секретные данные Украине.

Помощь Украине

Его первой операцией стала помощь украинской разведке, когда оккупанты проводили учения, готовясь к наступлению на Угледар. Ступников сфотографировал на смартфон группу российских оккупантов и передал эти данные украинскому куратору, после чего отошел, а украинские военные нанесли удар. В тот раз на тех учениях собралось около 150 человек, из которых погибло 68, а 60 были ранены. Среди погибших оказалось 10 офицеров; по количеству жертв этот удар стал одним из самых масштабных за первые два года полномасштабной войны.

Скриншот переписки Ступникова с украинским куратором.Источник: WSJ

Благодаря информации, предоставленной Ступниковым, Украина смогла уничтожить более 300 российских военнослужащих. Ступников пересек линию фронта и сдался украинской армии. Он передал много ценных данных. Он связался со своей мамой и сказал, что "оказался там, где должен был быть", не называя Украину, поскольку предполагал, что разговор могут записывать. Сейчас Ступников служит в Российском добровольческом корпусе (РДК).

Однажды он вспомнил обещание, которое дал в военной академии почти десять лет назад.

"Предал ли я свою клятву? Я обещал защищать свободу, независимость и конституционный строй, — сказал он. — Но Путин уничтожил все три".

Ранее OBOZ.UA рассказывал историю бойца, который до мобилизации был бездомным. Боец 21-й отдельной механизированной бригады с позывным "Изя" до мобилизации не имел постоянного места жительства и фактически жил на улице. Несмотря на сложное прошлое, он встал на защиту Украины и выполнял боевые задачи на передовой. Военный рассказал, как более двух месяцев удерживал позицию под Сумами, из которых месяц — полностью в одиночку.

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