Российский проект "Рассвет" уже задействован в войне против Украины: в чем опасность и как противодействовать угрозе

Россия не прекращает попыток создать собственный аналог спутниковой системы Starlink – "Рассвет", который должен полностью обеспечить российскую группировку в Украине круглосуточной связью и управлением. Развитие этого проекта тормозится целым рядом факторов, среди которых как санкции, так и технологическая ненадежность спутников. Но на создание спутниковой группировки продолжают выделяться колоссальные средства.

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В начале ноября Главное управление разведки Минобороны Украины официально подтвердило, что Россия использует "Рассвет" для проведения военных операций, в частности, управления дронами. Но из-за малого покрытия и недостаточного количества спутников на орбите поддерживать качественную, круглосуточную связь российские оккупационные войска на сегодняшний день не могут. Тем не менее, компания Бюро-1440 продолжает развивать проект и в октябре был представлен достаточно компактный, мобильный терминал "Рассвет" – 1440.УЛЬТРА и 1440.МИНИ.

В будущем "Рассвет" может представлять вполне реальную угрозу не только для Украины, но и для любой другой страны, против которой Россия может планировать гибридную, либо прямую интервенцию. Пока же возможности агрессора ограничены исключительно благодаря вполне очевидным факторам, свойственным практически всем российским разработкам.

Низкая надежность

Спутники "Рассвет" осуществили первый выход на околоземную орбиту в рамках пробной миссии 27 июня 2023 года в количестве трех единиц. Следующий экспериментальный пуск трех спутников был в мае 2024 года.

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Полноценная серийная группа по 16 спутников выводилась на орбиту 23 марта и 19 июля 2026 года.

Примечательно то, что в ходе всех пусков в каждой из групп выводились совершенно разные аппараты, отличавшиеся от миссии к миссии даже внешне. То есть, общая концепция спутника постоянно менялась, но это не самая интересная деталь.

На сегодняшний день из всей выведенной группы спутников два аппарата полностью утеряно. Практически все серийные спутники не достигли проектной высоты орбиты в 800 км и находятся на высотах в пределах 500 км и ниже. Это не критично для выполнения их задач, но и не установлен проектный параметр для группы. Кроме того, часть спутников продолжают снижение.

Главные истории дня

В частности, спутник №11 находится на высоте 480 км, №26 – 358 км, а №14 – 340 км. Спутник №17 и вовсе сгорел в верхних слоях атмосферы 30 октября.

Главная проблема – низкая надежность электрических плазменных двигателей, а также недостаточная их тяга для вывода спутников на заданную орбиту.

То есть, с одной стороны первичная группировка вроде бы и работоспособная, но не по заданным изначально параметрам – в итоге теряет один спутник за другим.

Не исключено, что в 2027 году будет утеряна часть спутников первого и второго серийного пуска. Но это не единственная проблема "Рассвета".

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Тотальная зависимость от "санкционки"

"Рассвет", создаваемый как российский "ответ" Starlink и в перспективе как проект, который может нести прямую угрозу странам Запада, целиком и полностью основан на… западных технологиях.

Например, в проекте применяется радиоизмерительная техника и системы тестирования электроники от американской компании Keysight. В качестве системы ориентации спутников используется оборудование немецкой VectronicAerospace, а именно – маховики VRW-D-6. Из немецкого оборудования также используются лазерные и оптические установки TOPTICA, а также измерители, тестеры радиосигналов Rohde & Schwarz.

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Эти и многие другие западные устройства и оборудование попадают в Россию контрабандой либо через реэкспортных посредников. Разумеется, основной посредник для РФ – это Китай, и в этой цепочке задействована компания Shanghai Modern Aerotech. Также в контрабандных поставках задействованы турецкие фирмы.

В настоящее время более 90% компонентов "Рассвет" – это либо западная продукция, особенно радиационно стойкая микроэлектроника, либо китайские аналоги.

В определенном смысле это увеличивает себестоимость производимых спутников и снижает темпы их сборки, зависящие от поставки контрабандной продукции, что играет нам на руку. Но с другой стороны явно указывает, что классические санкции лишь частично выполняют свою задачу, не лишая Россию полностью возможности производить продукцию, состоящую из западных технологий.

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Третье уязвимое звено

Помимо низкой надежности, постоянной доработки проекта спутников и острой зависимости от контрабанды, на пользу Украине в вопросах запуска российского "Рассвета" может и должна сыграть масштабируемая уязвимость России перед ударами СОУ.

При этом речь идет не только о цехах Бюро-1440, где проходит сборка "Рассвета", а именно особая экономическая зона "Технополис Москва" – АО "Лабс 1440", где производятся солнечные батареи для спутников и оборудования спутниковой связи, а также г. Дубна Московской области – "ФАБ Рассвет", где комплектуются блоки спутниковой связи, терминалов и телекоммуникационного оборудования.

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Речь идет и об уязвимости других предприятий, стратегического значения. Например, ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре, где размещено производство ракет-носителей "Союз-2", используемых для выведения спутников "Рассвет" (по нему уже наносились удары ракетами "Фламинго"). Или "НПО Лавочкина" в Химках, участвующее в производстве разгонных блоков "Фрегат", переходных систем и адаптации спутников к ракетам-носителям.

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Уничтожение любой из сборочных и производственных площадок из участвующих в проекте в значительной степени может повлиять на его реализацию.

Выводы

Для обеспечения безопасности Украины и Европы в будущем от нарастающей угрозы проекта "Рассвет" необходимо уже сейчас принимать безотлагательные меры.

Украина имеет возможности по уничтожению производственных площадок, а также абсолютно не ограничена в вопросах ликвидации ведущих специалистов Бюро-1440.

Европа и США должны предпринимать усилия по ужесточению санкций и выявлению контрабандных схем поставок важного для реализации проекта оборудования, что может привести не только к срывам сроков реализации "Рассвета", но и в целом приостановить его.

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Низкая надежность производимых спутников и сложность их серийного производства дают окно возможностей по реализации необходимых шагов, которые приведут к остановке проекта. В противном случае Россия с каждым запуском новой партии спутников будет расширять своим возможности по террору и агрессии – как против Украины, так впоследствии и против стран ЕС.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".