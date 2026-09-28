Российская армия вечером в понедельник, 28 сентября, нацелила реактивный БпЛА типа "Шахед" на международный пункт пропуска "Ягодин" на границе Волынской области с Польшей. Взрыв повредил здание КПП на въезде к терминалу.

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Атаку подтвердил глава Волынской ОГА (ОВА) Роман Романюк. На своем канале в Telegram он написал, что информации о потерпевших (по состоянию на 19:00) не было.

Тревога на Волыни была объявлена около 17:30. По данным сети, сирены также звучали в приграничных населенных пунктах Польши, а именно в Люблинском воеводстве.

Оперативное командование Вооруженных сил РП сообщило, что польская военная авиация поднималась в воздух "в связи с ударами Российской Федерации по территории запада Украины". Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки также находились в состоянии готовности.

В Варшаве поясняли, что эти меры носили превентивный характер и были направлены на обеспечение безопасности польского воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к зонам обстрелов.

Глава ОВА Романюк рассказал, что один реактивный дрон-камикадзе пролетел над Камень-Каширским, а затем над Ковельским районом. Беспилотник противника нанес удар вблизи территории соседней страны.

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"К сожалению, есть попадание недалеко от границы с Республикой Польша в с. Старовойтово (МПП "Ягодин")... Ударной волной повреждено помещение КПП на въезде в терминал. Сообщений касательно травмированных и погибших не поступало", – сообщил чиновник, призвав жителей Волыни не игнорировать воздушную тревогу.

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Как ранее писал OBOZ.UA, у Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины возникла идея: из-за российских обстрелов пограничных пунктов пропуска перенести последние на иностранную территорию. Ведомство уже даже ведет переговоры с несколькими государствами об этой возможности, рассказывал первый заместитель министра Сергей Деркач.

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