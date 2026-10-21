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Российский "Шахед" не долетел до цели: ВМС показали работу дрона-перехватчика. Видео

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
1,9 т.
Российский "Шахед" не долетел до цели: ВМС показали работу дрона-перехватчика. Видео
Украинский МБЕК запустил дрон-перехватчик и уничтожил "Шахед". Иллюстративный коллаж

Военно-морские силы ВС Украины применяют многоцелевые морские безэкипажные катера Sargan 3000 как носители дронов-перехватчиков Sting. Эти беспилотники охотятся на вражеские "Шахеды" в акватории Черного моря.

Соответствующим видео 21 октября поделилась в Telegram пресс-служба ВМС. "Борьба дронов продолжается!" – сказано в сообщении.

Камера, установленная на Sargan 3000, зафиксировала подъем нашего перехватчика в воздух. После этого военные показали кадры, снятые со Sting. Этот БпЛА подлетел к российскому дрону-камикадзе типа "Шахед" снизу и врезался в него, уничтожив вражескую цель.

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Российский ''Шахед'' не долетел до цели: ВМС показали работу дрона-перехватчика. Видео

Беспилотник-перехватчик Sting. Источник: Скриншот ролика

Российский ''Шахед'' не долетел до цели: ВМС показали работу дрона-перехватчика. Видео

Российский "Шахед". Источник: Скриншот ролика

Характеристики Sargan 3000

Этот надводный дрон отечественного производства ВМС ВСУ официально приняли на вооружение в апреле 2026 года. Он может работать на расстоянии до 1600 километров, развивая скорость до 40–55 узлов (примерно 75–100 километров в час).

Sargan 3000 способен нести на себе 450 килограммов полезной нагрузки.

Российский ''Шахед'' не долетел до цели: ВМС показали работу дрона-перехватчика. Видео

Полный текст поста. Источник: Скриншот Telegram

Как писал OBOZ.UA, ранее МБЭК Sargan 3000 уничтожил "Шахед" из турели, установленной на борту. Вражеский беспилотник поразили, когда он находился в mesh-сети.

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