Российский "Шахед" не долетел до цели: ВМС показали работу дрона-перехватчика. Видео
Военно-морские силы ВС Украины применяют многоцелевые морские безэкипажные катера Sargan 3000 как носители дронов-перехватчиков Sting. Эти беспилотники охотятся на вражеские "Шахеды" в акватории Черного моря.
Соответствующим видео 21 октября поделилась в Telegram пресс-служба ВМС. "Борьба дронов продолжается!" – сказано в сообщении.
Камера, установленная на Sargan 3000, зафиксировала подъем нашего перехватчика в воздух. После этого военные показали кадры, снятые со Sting. Этот БпЛА подлетел к российскому дрону-камикадзе типа "Шахед" снизу и врезался в него, уничтожив вражескую цель.
"Украинские воины постоянно адаптируются к новым вызовам и делают все возможное для защиты гражданского населения и инфраструктуры", – отметили в Военно-морских силах.
Характеристики Sargan 3000
Этот надводный дрон отечественного производства ВМС ВСУ официально приняли на вооружение в апреле 2026 года. Он может работать на расстоянии до 1600 километров, развивая скорость до 40–55 узлов (примерно 75–100 километров в час).
Sargan 3000 способен нести на себе 450 килограммов полезной нагрузки.
Как писал OBOZ.UA, ранее МБЭК Sargan 3000 уничтожил "Шахед" из турели, установленной на борту. Вражеский беспилотник поразили, когда он находился в mesh-сети.
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