Российский ''Шахед'' не долетел до цели: ВМС показали работу дрона-перехватчика. Видео

Военно-морские силы ВС Украины применяют многоцелевые морские безэкипажные катера Sargan 3000 как носители дронов-перехватчиков Sting. Эти беспилотники охотятся на вражеские "Шахеды" в акватории Черного моря.

Видео дня

Соответствующим видео 21 октября поделилась в Telegram пресс-служба ВМС. "Борьба дронов продолжается!" – сказано в сообщении.

Камера, установленная на Sargan 3000, зафиксировала подъем нашего перехватчика в воздух. После этого военные показали кадры, снятые со Sting. Этот БпЛА подлетел к российскому дрону-камикадзе типа "Шахед" снизу и врезался в него, уничтожив вражескую цель.

"Украинские воины постоянно адаптируются к новым вызовам и делают все возможное для защиты гражданского населения и инфраструктуры", – отметили в Военно-морских силах.

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Характеристики Sargan 3000

Этот надводный дрон отечественного производства ВМС ВСУ официально приняли на вооружение в апреле 2026 года. Он может работать на расстоянии до 1600 километров, развивая скорость до 40–55 узлов (примерно 75–100 километров в час).

Sargan 3000 способен нести на себе 450 килограммов полезной нагрузки.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, ранее МБЭК Sargan 3000 уничтожил "Шахед" из турели, установленной на борту. Вражеский беспилотник поразили, когда он находился в mesh-сети.