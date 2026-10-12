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"Российский удар оборвал их жизни": появились сведения о семье переселенцев, погибшей в Запорожье. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
icon 1,6 т.
"Российский удар оборвал их жизни": появились сведения о семье переселенцев, погибшей в Запорожье. Фото
В Запорожье погибла семья переселенцев

В результате российского удара КАБами по Запорожью погибла семья переселенцев из четырех человек. Это – 17-летняя Эвелина Ваган, ее мать – Ольга Ваган вместе с мужем Дмитрием и бабушка – Людмила Решетниченко.

Об этом сообщается на странице в Facebook "Их убила Россия". Трагедия произошла ранним утром 10 октября.

РФ убила семью

"Запорожье. Всю семью переселенцев убили российские террористы 10 октября, нанеся удар управляемой авиабомбой по жилому дому…", – говорится в сообщении.

Эвелина была первокурсницей и ранее училась в Балабинской гимназии "Престиж".

9 октября семья отмечала день рождения мамы Ольги, однако уже на следующий день российский удар унес их жизни.

''Российский удар оборвал их жизни'': появились сведения о семье переселенцев, погибшей в Запорожье. Фото

Россия убила целую семью. Источник: Facebook/Балабинский лицей "Престиж"

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''Российский удар оборвал их жизни'': появились сведения о семье переселенцев, погибшей в Запорожье. Фото

Пост. Источник: Скриншот

На странице Балабинского лицея "Престиж" отметили, что Эвелина была чрезвычайно отзывчивой и нежной, с открытой душой и добрым сердцем. У нее был талант к творчеству, и она создавала удивительные скульптурные работы. Девочка мечтала о будущем, строила планы и готовилась начать новый, взрослый этап своей жизни.

"Эвелина… Еще вчера впереди было столько мечтаний, планов, надежд, столько неизведанного и прекрасного. Учеба, новые открытия, творчество, будущее, которое только начинало раскрывать перед ней свои двери. Ей предстояло жить, радоваться, любить, творить, достигать вершин…Ей предстояло прожить долгую и счастливую жизнь", – говорится в сообщении.

''Российский удар оборвал их жизни'': появились сведения о семье переселенцев, погибшей в Запорожье. Фото

17-летняя Эвелина Ваган. Источник: Facebook/Балабинский лицей "Престиж"

''Российский удар оборвал их жизни'': появились сведения о семье переселенцев, погибшей в Запорожье. Фото

Пост. Источник: Скриншот

''Российский удар оборвал их жизни'': появились сведения о семье переселенцев, погибшей в Запорожье. Фото

Пост. Источник: Скриншот

Что предшествовало

Утром 10 октября Россия нанесла удары КАБами по Запорожью. В результате атаки были разрушены подъезды пятиэтажного жилого дома. Враг целенаправленно атаковал многоэтажку. Известно о 23 погибших, среди них – четверо детей, более 30 человек пострадали.

''Российский удар оборвал их жизни'': появились сведения о семье переселенцев, погибшей в Запорожье. Фото

Последствия российской атаки

''Российский удар оборвал их жизни'': появились сведения о семье переселенцев, погибшей в Запорожье. Фото

Последствия российского нападения

Как писал OBOZ.UA, на удар врага отреагировал президент Владимир Зеленский. Он связал атаку оккупантов с ослаблением санкций против России в отношении экспорта дизельного топлива. Глава государства призвал международных партнеров усилить давление на Москву.

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